https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-yaponii-odnu-yagodu-chereshni-prodali-za-300-25690204.html

В Японии одну ягоду черешни продали за $300

В Японии одну ягоду черешни продали за $300

В Японии вывели новый сорт черешни Aomori Heartbeat.

2022-06-27T16:15+0500

2022-06-27T16:15+0500

2022-06-27T16:15+0500

в мире

япония

черешня

доллары

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Максимальная цена за одну ягоду черешни сорта Aomori Heartbeat на первых торгах достигла 40 тыс. йен или $296. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Производители префектуры Аомори начали активно продвигать на рынок новый выведенный ими сорт Aomori Heartbeat три года назад.Так, на первых торгах в этом году, цена за одну ягоду побила рекорд. Коробку с 15 ягодами продали за 600 тыс. йен ($4,4 тыс.), а цена за одну ягоду составила 40 тыс. йен ($296). Таким образом, цены на данный сорт выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Всего на торгах продали 11 коробок.Известно, что сорт Aomori Heartbeat выделяется среди прочих размером плодов. Ягоды достигают 2-2,5 см в диаметре и отличаются ярко-красным цветом, блеском и балансом насыщенного вкуса.Читайте также:

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япония, черешня, доллары