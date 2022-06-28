https://uz.sputniknews.ru/20220628/smi-kipr-ne-prinyal-trebovanie-ssha-zapretit-perevozku-rossiyskoy-nefti-v-treti-strany-25704850.html
СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны
СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны
Об этом стало известно в ходе разговора министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с коллегой из США Джанет Йеллен.
2022-06-28T09:11+0500
2022-06-28T09:11+0500
2022-06-28T09:11+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Блумберг.По сообщению источника агентства, США настаивают на запрете судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны.Йеллен при этом уведомила Петридеса, что США намереваются ввести предельную цену на российскую нефть, говорится в сообщении.Читайте также: FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных
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кипр, сша, россия, нефть
СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны
Об этом стало известно в ходе разговора министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с коллегой из США Джанет Йеллен.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источники агентства Блумберг.
По сообщению источника агентства, США настаивают на запрете судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны.
"Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России", - сказал источник.
Йеллен при этом уведомила Петридеса, что США намереваются ввести предельную цену на российскую нефть, говорится в сообщении.