https://uz.sputniknews.ru/20220628/smi-kipr-ne-prinyal-trebovanie-ssha-zapretit-perevozku-rossiyskoy-nefti-v-treti-strany-25704850.html

СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны

СМИ: Кипр не принял требование США запретить перевозку российской нефти в третьи страны

Об этом стало известно в ходе разговора министра финансов Кипра Константиноса Петридеса с коллегой из США Джанет Йеллен.

2022-06-28T09:11+0500

2022-06-28T09:11+0500

2022-06-28T09:11+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства Блумберг.По сообщению источника агентства, США настаивают на запрете судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны.Йеллен при этом уведомила Петридеса, что США намереваются ввести предельную цену на российскую нефть, говорится в сообщении.Читайте также: FOX News: американцы крадут топливо для перепродажи по ценам ниже рыночных

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кипр, сша, россия, нефть