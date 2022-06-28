https://uz.sputniknews.ru/20220628/sud-v-frg-prigovoril-k-pyati-godam-tyurmy-101-letnego-eks-oxrannika-kontslagerya-25716769.html
Суд в ФРГ приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего экс-охранника концлагеря
Суд в ФРГ приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего экс-охранника концлагеря
Известно, что обвиняемый Йозеф З. в годы Второй мировой служил в концлагере Заксенхаузен.
2022-06-28T15:00+0500
2022-06-28T15:00+0500
2022-06-28T15:00+0500
в мире
германия
суд
тюрьма
охранник
лагерь
вторая мировая война
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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Земельный суд в городе Нойруппин, расположенном на федеральной земле Бранденбурга, приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа З. к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид BILD.Так, ранее прокуратура земли Бранденбурга потребовала для подсудимого пять лет лишения свободы. Его адвокаты заявляли, что в суде не были представлены доказателства соучастия в преступлениях и настаивали на оправдательном приговоре. Также они сообщили, что в случае обвинительного приговора подадут апелляцию.Подсудимый Йозеф З. до последнего отрицал факт службы в Заксенхаузене, несмотря на то, что прокуратура представила в суде большое количество соответствующих документов из архива концлагеря.Читайте также:
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германия, суд, тюрьма, охранник, лагерь, вторая мировая война
Суд в ФРГ приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего экс-охранника концлагеря
Известно, что обвиняемый Йозеф З. в годы Второй мировой служил в концлагере Заксенхаузен.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Земельный суд в городе Нойруппин, расположенном на федеральной земле Бранденбурга, приговорил 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа З. к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на таблоид BILD.
Так, ранее прокуратура земли Бранденбурга потребовала для подсудимого пять лет лишения свободы. Его адвокаты заявляли, что в суде не были представлены доказателства соучастия в преступлениях и настаивали на оправдательном приговоре. Также они сообщили, что в случае обвинительного приговора подадут апелляцию.
Подсудимый Йозеф З. до последнего отрицал факт службы в Заксенхаузене, несмотря на то, что прокуратура представила в суде большое количество соответствующих документов из архива концлагеря.