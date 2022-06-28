https://uz.sputniknews.ru/20220628/top-10-stran-partnerov-uzbekistana-po-importu-25719880.html
Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту
Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту
Госкомстат опубликовал данные за пять месяцев текущего года.
2022-06-28T18:05+0500
2022-06-28T18:05+0500
2022-06-28T18:05+0500
экономика
узбекистан
импорт
госкомстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25720676_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_95b629c1bf34e27bfcc8dc1948d2e0ad.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал топ-10 стран-партнеров с лидирующей долей в импорте Узбекистана с января по май этого года.По данным ведомства, первое место занимает Китай с общей суммой импорта $2,7 млрд. Второе место — у России с показателем $2,3 млрд, далее за ней следует Казахстан — $1,3 млрд.Вторую тройку лидеров открывает Южная Корея с $1,1 млрд, затем идет Турция — $698,5 млн. Шестое место в списке лидеров стран-импортеров занимает Германия — $465 млн.В заключительную четверку вошли: Туркменистан — $260 млн, Индия — $249 млн, США — $192 млн и Бразилия — $170 млн.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25720676_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5750d09c1f264dbdf9f97c39b230ac7d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, импорт, госкомстат
Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту
Госкомстат опубликовал данные за пять месяцев текущего года.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik.
Государственный комитет по статистике опубликовал
топ-10 стран-партнеров с лидирующей долей в импорте Узбекистана с января по май этого года.
По данным ведомства, первое место занимает Китай с общей суммой импорта $2,7 млрд. Второе место — у России с показателем $2,3 млрд, далее за ней следует Казахстан — $1,3 млрд.
Вторую тройку лидеров открывает Южная Корея с $1,1 млрд, затем идет Турция — $698,5 млн. Шестое место в списке лидеров стран-импортеров занимает Германия — $465 млн.
В заключительную четверку вошли: Туркменистан — $260 млн, Индия — $249 млн, США — $192 млн и Бразилия — $170 млн.
Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.