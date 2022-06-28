https://uz.sputniknews.ru/20220628/top-10-stran-partnerov-uzbekistana-po-importu-25719880.html

Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту

Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту

Госкомстат опубликовал данные за пять месяцев текущего года.

2022-06-28T18:05+0500

2022-06-28T18:05+0500

2022-06-28T18:05+0500

экономика

узбекистан

импорт

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал топ-10 стран-партнеров с лидирующей долей в импорте Узбекистана с января по май этого года.По данным ведомства, первое место занимает Китай с общей суммой импорта $2,7 млрд. Второе место — у России с показателем $2,3 млрд, далее за ней следует Казахстан — $1,3 млрд.Вторую тройку лидеров открывает Южная Корея с $1,1 млрд, затем идет Турция — $698,5 млн. Шестое место в списке лидеров стран-импортеров занимает Германия — $465 млн.В заключительную четверку вошли: Туркменистан — $260 млн, Индия — $249 млн, США — $192 млн и Бразилия — $170 млн.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:

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узбекистан, импорт, госкомстат