https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-tashkente-proydet-parad-nevest-25712882.html
В Ташкенте пройдет парад невест
В Ташкенте пройдет парад невест
Модное шоу проведут в парке Tashkent City.
2022-06-28T13:15+0500
2022-06-28T13:15+0500
2022-06-28T13:15+0500
общество
ташкент
фестиваль
невеста
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Парад невест проведут в Ташкенте 2 июля в парке Tashkent City в рамках международного фестиваля женской моды Shosh-fest под девизом "Платье: красота, целомудрие и культура".Национальные костюмы и свадебные платья покажут не только местные модельеры, но и дизайнеры из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.В рамках фестиваля также пройдет выставка ювелирных украшений.Читайте также: В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
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ташкент, фестиваль, невеста, tashkent city
В Ташкенте пройдет парад невест
Модное шоу проведут в парке Tashkent City.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Парад невест проведут в Ташкенте 2 июля в парке Tashkent City в рамках международного фестиваля женской моды Shosh-fest под девизом "Платье: красота, целомудрие и культура".
Национальные костюмы и свадебные платья покажут не только местные модельеры, но и дизайнеры из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.
"Мы планирует проводить такой фестиваль ежегодно. В рамках мероприятия состоится грандиозный парад невест, в котором примут участие 300 девушек. Парад могут увидеть все желающие", - рассказала корреспонденту Sputnik
режиссер проекта Нозима Хаитметова.
В рамках фестиваля также пройдет выставка ювелирных украшений.