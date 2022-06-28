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https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-tashkente-proydet-parad-nevest-25712882.html
В Ташкенте пройдет парад невест
В Ташкенте пройдет парад невест
Модное шоу проведут в парке Tashkent City.
2022-06-28T13:15+0500
2022-06-28T13:15+0500
общество
ташкент
фестиваль
невеста
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Парад невест проведут в Ташкенте 2 июля в парке Tashkent City в рамках международного фестиваля женской моды Shosh-fest под девизом "Платье: красота, целомудрие и культура".Национальные костюмы и свадебные платья покажут не только местные модельеры, но и дизайнеры из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.В рамках фестиваля также пройдет выставка ювелирных украшений.Читайте также: В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
ташкент
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ташкент, фестиваль, невеста, tashkent city

В Ташкенте пройдет парад невест

13:15 28.06.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБукет в руках невесты на свадьбе
Букет в руках невесты на свадьбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Модное шоу проведут в парке Tashkent City.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Парад невест проведут в Ташкенте 2 июля в парке Tashkent City в рамках международного фестиваля женской моды Shosh-fest под девизом "Платье: красота, целомудрие и культура".
Национальные костюмы и свадебные платья покажут не только местные модельеры, но и дизайнеры из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.
"Мы планирует проводить такой фестиваль ежегодно. В рамках мероприятия состоится грандиозный парад невест, в котором примут участие 300 девушек. Парад могут увидеть все желающие", - рассказала корреспонденту Sputnik режиссер проекта Нозима Хаитметова.
В рамках фестиваля также пройдет выставка ювелирных украшений.
Читайте также: В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
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