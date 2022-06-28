https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-tashkente-proydet-parad-nevest-25712882.html

В Ташкенте пройдет парад невест

В Ташкенте пройдет парад невест

Модное шоу проведут в парке Tashkent City.

2022-06-28T13:15+0500

2022-06-28T13:15+0500

2022-06-28T13:15+0500

общество

ташкент

фестиваль

невеста

tashkent city

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Парад невест проведут в Ташкенте 2 июля в парке Tashkent City в рамках международного фестиваля женской моды Shosh-fest под девизом "Платье: красота, целомудрие и культура".Национальные костюмы и свадебные платья покажут не только местные модельеры, но и дизайнеры из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.В рамках фестиваля также пройдет выставка ювелирных украшений.Читайте также: В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд

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ташкент, фестиваль, невеста, tashkent city