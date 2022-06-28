https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-tashkente-namecheno-osuschestvit-bolee-500-proektov-na-summu-pochti-4-mlrd-25706414.html

В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд

В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд

На сегодняшний день в рамках проектов освоено $1,5 млрд, запущен 71 проект на сумму $120 млн. и уже создано более 5 тыс. рабочих мест.

2022-06-28T09:32+0500

2022-06-28T09:32+0500

2022-06-28T09:55+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

презентация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Власти Ташкента планируют реализовать более 500 проектов, общий объем инвестиций которых составит почти $4 млрд. На сегодняшний день в столице запустили уже 71 проект, таким образом, создав более 5 тыс. рабочих мест.Об этом стало известно в ходе презентации об инвестиционных проектах, реализуемых в Ташкенте, с которой ознакомили президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Во время презентации президенту также сообщили о ходе проводимых работ в индустриальном технопарке "Янгихаёт". Мирзиёев отметил экономическую и социальную значимость проектов.В рамках первого этапа на территории технопарка с аукциона продали 110 га земли. Здесь разместятся проекты по производству кухонной техники, кондитерских изделий и текстиля, сантехнических товаров, изделий из полиэтилена и металла. В целом на предприятиях, которые будут работать в технопарке, планируется создать 20 тыс. рабочих мест.В Ташкенте также имеются широкие возможности и в сфере услуг. Отмечается, что за последние пять месяцев в рамках 5,5 тыс. проектов создали 183 тыс. рабочих мест.Глава государства отметил, что спрос и возможности населения растут, в связи с чем необходимо масштабно развивать услуги.Также Мирзиёев дал указания по профильному обучению молодежи, улучшению качества услуг и повышению занятости.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, презентация, ташкент