https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-tashkente-namecheno-osuschestvit-bolee-500-proektov-na-summu-pochti-4-mlrd-25706414.html
В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
На сегодняшний день в рамках проектов освоено $1,5 млрд, запущен 71 проект на сумму $120 млн. и уже создано более 5 тыс. рабочих мест.
2022-06-28T09:32+0500
2022-06-28T09:32+0500
2022-06-28T09:55+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
презентация
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25706551_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_153b085f9c5059dbb2d01536d8cc5fcd.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Власти Ташкента планируют реализовать более 500 проектов, общий объем инвестиций которых составит почти $4 млрд. На сегодняшний день в столице запустили уже 71 проект, таким образом, создав более 5 тыс. рабочих мест.Об этом стало известно в ходе презентации об инвестиционных проектах, реализуемых в Ташкенте, с которой ознакомили президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Во время презентации президенту также сообщили о ходе проводимых работ в индустриальном технопарке "Янгихаёт". Мирзиёев отметил экономическую и социальную значимость проектов.В рамках первого этапа на территории технопарка с аукциона продали 110 га земли. Здесь разместятся проекты по производству кухонной техники, кондитерских изделий и текстиля, сантехнических товаров, изделий из полиэтилена и металла. В целом на предприятиях, которые будут работать в технопарке, планируется создать 20 тыс. рабочих мест.В Ташкенте также имеются широкие возможности и в сфере услуг. Отмечается, что за последние пять месяцев в рамках 5,5 тыс. проектов создали 183 тыс. рабочих мест.Глава государства отметил, что спрос и возможности населения растут, в связи с чем необходимо масштабно развивать услуги.Также Мирзиёев дал указания по профильному обучению молодежи, улучшению качества услуг и повышению занятости.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил журналистов с праздником
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1c/25706551_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_c338f84970b133d9b4f4e6d5dcf073c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, президент узбекистана, презентация, ташкент
В Ташкенте запустят новые проекты на сумму почти $4 млрд
09:32 28.06.2022 (обновлено: 09:55 28.06.2022)
На сегодняшний день в рамках проектов освоено $1,5 млрд, запущен 71 проект на сумму $120 млн. и уже создано более 5 тыс. рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Власти Ташкента планируют реализовать более 500 проектов, общий объем инвестиций которых составит почти $4 млрд. На сегодняшний день в столице запустили уже 71 проект, таким образом, создав более 5 тыс. рабочих мест.
Об этом стало известно в ходе презентации об инвестиционных проектах, реализуемых в Ташкенте, с которой ознакомили президента Шавката Мирзиёева, сообщает
пресс-служба главы государства.
Во время презентации президенту также сообщили о ходе проводимых работ в индустриальном технопарке "Янгихаёт".
Мирзиёев отметил экономическую и социальную значимость проектов.
"Ни в одной стране невозможно добиться результатов без создания условий для предпринимателей. Этот технопарк должен стать комфортной площадкой для предпринимателей. Необходимо обратить внимание на проекты, которые послужат импортозамещению и созданию наибольшего количества рабочих мест, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В рамках первого этапа на территории технопарка с аукциона продали 110 га земли. Здесь разместятся проекты по производству кухонной техники, кондитерских изделий и текстиля, сантехнических товаров, изделий из полиэтилена и металла. В целом на предприятиях, которые будут работать в технопарке, планируется создать 20 тыс. рабочих мест.
В Ташкенте также имеются широкие возможности и в сфере услуг. Отмечается, что за последние пять месяцев в рамках 5,5 тыс. проектов создали 183 тыс. рабочих мест.
Глава государства отметил, что спрос и возможности населения растут, в связи с чем необходимо масштабно развивать услуги.
Также Мирзиёев дал указания по профильному обучению молодежи, улучшению качества услуг и повышению занятости.