https://uz.sputniknews.ru/20220628/vozvraschaetsya-li-covid-19--mnenie-infektsionista-25727029.html

Возвращается ли COVID-19 – мнение инфекциониста

Возвращается ли COVID-19 – мнение инфекциониста

Количество заразившихся в республике вновь начало расти. Придется ли жителям Узбекистана снова носить маски? На этот вопрос в интервью Sputnik ответил эпидемиолог.

2022-06-28T21:09+0500

2022-06-28T21:09+0500

2022-06-28T21:09+0500

общество

коронавирус covid-19

эксперт

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В последнее время статистика заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане вновь начала расти. Возвращается ли COVID-19 и каков шанс, что власти республики вновь введут ковидные ограничения? Об этом корреспондент Sputnik пообщался с заведующим кафедрой эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний Рустамом Икрамовым.По словам эксперта, Республиканская комиссия пока не приняла решения о повторном введении требования носить маску в общественных местах, однако сам Икрамов рекомендует все-таки носить маску для защиты здоровья.Как отметил инфекционист, в настоящее время все большее распространение получает омикрон-штамм коронавируса. При этом, 90% инфицированных непривиты, остальные 10% – это граждане с ослабленным иммунитетом, или беременные женщины и дети, либо те, кто получил прививку более 1 года назад.По данным Минздрава, по состоянию на 27 июня 2022 года количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 240 569 (+91). По всей стране было использовано 181 055 доз вакцины против COVID-19. Уровень вакцинации первой дозой достиг 96%.Читайте также: COVID-19: за сутки в Узбекистане снова зарегистрировали более 90 заболевших

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коронавирус covid-19, эксперт