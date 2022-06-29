https://uz.sputniknews.ru/20220629/kakie-poslableniya-poluchit-biznes-v-uzbekistane-25736980.html

Какие послабления получит бизнес в Узбекистане

Какие послабления получит бизнес в Узбекистане

До марта 2023 года отражение информации в E-aktiv станет добровольным.

2022-06-29T12:21+0500

2022-06-29T12:21+0500

2022-06-29T12:21+0500

общество

узбекистан

бизнес

реформы

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Реформы по налоговому администрированию продолжаются – с 1 июля в Узбекистане отменяют повышенные ставки налога на имущество и земельного налога на пустующие и неиспользуемые здания. Также в республике упростят администрирование НДС.Данные меры предусмотрены указом президента Шавката Мирзиёева от 28 июня.Напомним, власти ввели повышенные ставки на пустующие здания несколько лет назад, чтобы стимулировать предпринимателей эксплуатировать неиспользуемые производственные площади и объекты незавершенного строительства.Что касается администрирования НДС, предпринимателям, которые в обязательном порядке признаются плательщиками НДС, с 1 июля свидетельство выдается автоматически, без внесения в уровень налогового риска.При этом налоговые органы будут вести мониторинг деятельности субъектов предпринимательства. Если проверка покажет, что случаи налогового риска присутствуют, обнаружение данного факта является основанием для приостановки действия свидетельства о прохождении специальной регистрации НДС.Наряду с этим до 1 марта 2023 года:Читайте также:Что изменится в Узбекистане с 1 июля

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узбекистан, бизнес, реформы