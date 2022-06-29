https://uz.sputniknews.ru/20220629/kakie-poslableniya-poluchit-biznes-v-uzbekistane-25736980.html
Какие послабления получит бизнес в Узбекистане
Какие послабления получит бизнес в Узбекистане
До марта 2023 года отражение информации в E-aktiv станет добровольным.
2022-06-29T12:21+0500
2022-06-29T12:21+0500
2022-06-29T12:21+0500
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реформы
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Реформы по налоговому администрированию продолжаются – с 1 июля в Узбекистане отменяют повышенные ставки налога на имущество и земельного налога на пустующие и неиспользуемые здания. Также в республике упростят администрирование НДС.Данные меры предусмотрены указом президента Шавката Мирзиёева от 28 июня.Напомним, власти ввели повышенные ставки на пустующие здания несколько лет назад, чтобы стимулировать предпринимателей эксплуатировать неиспользуемые производственные площади и объекты незавершенного строительства.Что касается администрирования НДС, предпринимателям, которые в обязательном порядке признаются плательщиками НДС, с 1 июля свидетельство выдается автоматически, без внесения в уровень налогового риска.При этом налоговые органы будут вести мониторинг деятельности субъектов предпринимательства. Если проверка покажет, что случаи налогового риска присутствуют, обнаружение данного факта является основанием для приостановки действия свидетельства о прохождении специальной регистрации НДС.Наряду с этим до 1 марта 2023 года:Читайте также:Что изменится в Узбекистане с 1 июля
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узбекистан, бизнес, реформы
Какие послабления получит бизнес в Узбекистане
До марта 2023 года отражение информации в E-aktiv станет добровольным. О других реформах читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Реформы по налоговому администрированию продолжаются – с 1 июля в Узбекистане отменяют повышенные ставки налога на имущество и земельного налога на пустующие и неиспользуемые здания. Также в республике упростят администрирование НДС.
Данные меры предусмотрены указом президента Шавката Мирзиёева от 28 июня.
Напомним, власти ввели повышенные ставки на пустующие здания несколько лет назад, чтобы стимулировать предпринимателей эксплуатировать неиспользуемые производственные площади и объекты незавершенного строительства.
Что касается администрирования НДС, предпринимателям, которые в обязательном порядке признаются плательщиками НДС, с 1 июля свидетельство выдается автоматически, без внесения в уровень налогового риска.
При этом налоговые органы будут вести мониторинг деятельности субъектов предпринимательства. Если проверка покажет, что случаи налогового риска присутствуют, обнаружение данного факта является основанием для приостановки действия свидетельства о прохождении специальной регистрации НДС.
Наряду с этим до 1 марта 2023 года:
не будут применяться финансовые санкции за неправильное отражение в счетах-фактурах или чеках онлайн контрольно-кассовой техники идентификационных кодов товаров или услуг;
отражение в информационной системе "E-aktiv" всех операций, связанных с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и уменьшением уставного капитала, является добровольным.