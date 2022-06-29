https://uz.sputniknews.ru/20220629/odin-uchastok-dorogi-do-charvaka-vremenno-perekryli-na-tri-dnya-25732057.html
Один участок дороги до Чарвака временно перекрыли на три дня
Один участок дороги до Чарвака временно перекрыли на три дня
Это связано с проведением Чемпионата Узбекистана по велоспорту среди мужчин и женщин.
2022-06-29T10:14+0500
2022-06-29T10:14+0500
2022-06-29T10:15+0500
общество
ташкентская область
дорога
чарвакское водохранилище
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В связи с проведением чемпионата Узбекистана по велоспорту в Бостанлыкском районе некоторые дороги будут временно перекрыты, сообщает Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.Так, до 30 июня с 08.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено начиная с 34-го километра (с Чирчикской водозаборной плотины) и до 47-го километра на автомобильной дороге 4Р12 "Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чарвак".Водителей автотранспортных средств просят использовать объездные пути.Читайте также: В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" — карта
ташкентская область
чарвакское водохранилище
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ташкентская область, дорога, чарвакское водохранилище
Один участок дороги до Чарвака временно перекрыли на три дня
10:14 29.06.2022 (обновлено: 10:15 29.06.2022)
Ограничение связано с проведением чемпионата Узбекистана по велоспорту среди мужчин и женщин.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
В связи с проведением чемпионата Узбекистана по велоспорту в Бостанлыкском районе некоторые дороги будут временно перекрыты, сообщает
Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.
Так, до 30 июня с 08.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено начиная с 34-го километра (с Чирчикской водозаборной плотины) и до 47-го километра на автомобильной дороге 4Р12 "Бектемир — Чирчик — Газалкент — Чарвак".
Водителей автотранспортных средств просят использовать объездные пути.