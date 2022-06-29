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https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-tashkente-zakryli-chast-tkad-naprotiv-produktovogo-rynka-kuylyuk---karta-25728962.html
В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта
В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта
Такие меры приняли в связи с проведением дорожно-строительных работ.
2022-06-29T07:45+0500
2022-06-29T07:45+0500
общество
ташкент
дорога
карта
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Накануне стало известно, что в Ташкенте для движения транспорта перекрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.По данным ведомства, меры приняты в связи с проведением дорожно-строительных работ.Для водителей автотранспортных средств власти организовали дополнительную дорогу между ТКАД и продуктовым рынком "Куйлюк".Читайте также: На месте столичного рынка "Куйлюк" появится транспортная развязкаРынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
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ташкент, дорога, карта

В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта

07:45 29.06.2022
© Хокимият г. ТашкентаВизуализация новой транспортной развязки около рынка "Куйлюк" в Ташкенте
Визуализация новой транспортной развязки около рынка Куйлюк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2022
© Хокимият г. Ташкента
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Такие меры приняли в связи с проведением дорожно-строительных работ.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Накануне стало известно, что в Ташкенте для движения транспорта перекрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаКарта с перекрытой частью ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат
Карта с перекрытой частью ТКАД напротив продуктового рынка Куйлюк по направлению Сергели-Рохат - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2022
Карта с перекрытой частью ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат
© Пресс-служба хокимията Ташкента
По данным ведомства, меры приняты в связи с проведением дорожно-строительных работ.
Для водителей автотранспортных средств власти организовали дополнительную дорогу между ТКАД и продуктовым рынком "Куйлюк".
Читайте также: На месте столичного рынка "Куйлюк" появится транспортная развязка
Рынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
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