https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-tashkente-zakryli-chast-tkad-naprotiv-produktovogo-rynka-kuylyuk---karta-25728962.html
В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта
В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта
Такие меры приняли в связи с проведением дорожно-строительных работ.
2022-06-29T07:45+0500
2022-06-29T07:45+0500
2022-06-29T07:45+0500
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ташкент
дорога
карта
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Накануне стало известно, что в Ташкенте для движения транспорта перекрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.По данным ведомства, меры приняты в связи с проведением дорожно-строительных работ.Для водителей автотранспортных средств власти организовали дополнительную дорогу между ТКАД и продуктовым рынком "Куйлюк".Читайте также: На месте столичного рынка "Куйлюк" появится транспортная развязкаРынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения
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ташкент, дорога, карта
В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта
Такие меры приняли в связи с проведением дорожно-строительных работ.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Накануне стало известно, что в Ташкенте для движения транспорта перекрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат. Об этом сообщили в пресс-службе
столичного хокимията.
По данным ведомства, меры приняты в связи с проведением дорожно-строительных работ.
Для водителей автотранспортных средств власти организовали дополнительную дорогу между ТКАД и продуктовым рынком "Куйлюк".