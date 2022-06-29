https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-tashkente-zakryli-chast-tkad-naprotiv-produktovogo-rynka-kuylyuk---karta-25728962.html

В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта

В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" - карта

Такие меры приняли в связи с проведением дорожно-строительных работ.

2022-06-29T07:45+0500

2022-06-29T07:45+0500

2022-06-29T07:45+0500

общество

ташкент

дорога

карта

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Накануне стало известно, что в Ташкенте для движения транспорта перекрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" по направлению Сергели-Рохат. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.По данным ведомства, меры приняты в связи с проведением дорожно-строительных работ.Для водителей автотранспортных средств власти организовали дополнительную дорогу между ТКАД и продуктовым рынком "Куйлюк".Читайте также: На месте столичного рынка "Куйлюк" появится транспортная развязкаРынок "Куйлюк" не закроют: хокимият Ташкента дал пояснения

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ташкент, дорога, карта