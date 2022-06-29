https://uz.sputniknews.ru/20220629/ombudsmeny-pyati-stran-podpisali-memorandumy-o-sotrudnichestve-25755945.html
Омбудсмены пяти стран подписали меморандумы о сотрудничестве
Омбудсмены пяти стран подписали меморандумы о сотрудничестве
В Ташкенте прошел первый международный форум омбудсменов Центральной Азии.
2022-06-29T18:01+0500
2022-06-29T18:01+0500
2022-06-29T18:01+0500
общество
омбудсмен
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Ташкенте прошел первый Форум омбудсменов Центральной Азии, сообщает пресс-служба уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. В мероприятии приняли участие правозащитники из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В форуме также участвовали представители обеих палат Олий Мажлиса, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, МИД, МВД, Министерства юстиции, Национального центра по правам человека и ряда государственных органов и представительств международных организаций в Узбекистане.Как отметили в пресс-службе, Центральноазиатский форум омбудсменов в дальнейшем будет проходить ежегодно.Одной из основных задач таких меморандумов будет помощь в совместном рассмотрении обращений граждан, находящихся в соседних странах.В рамках форума омбудсмены обменялись опытом по вопросам защиты и поощрения женщин, детей, лиц с инвалидностью, заключенных, а также обсудили важность использования цифровых технологий.По итогам заседания участники приняли Ташкентскую декларацию I Форума омбудсменов стран Центральной Азии.Читайте также: Конституционную реформу поддерживают 83% узбекистанцев
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омбудсмен, центральная азия
Омбудсмены пяти стран подписали меморандумы о сотрудничестве
В Ташкенте прошел первый международный форум омбудсменов Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
В Ташкенте прошел первый Форум омбудсменов Центральной Азии, сообщает пресс-служба
уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека. В мероприятии приняли участие правозащитники из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В форуме также участвовали представители обеих палат Олий Мажлиса, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, МИД, МВД, Министерства юстиции, Национального центра по правам человека и ряда государственных органов и представительств международных организаций в Узбекистане.
Как отметили в пресс-службе, Центральноазиатский форум омбудсменов в дальнейшем будет проходить ежегодно.
"В рамках форума были подписаны двусторонние Меморандумы между Омбудсменами стран Центральной Азии. Эти меморандумы послужит дальнейшему укреплению связей между омбудсменами стран Центральной Азии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Одной из основных задач таких меморандумов будет помощь в совместном рассмотрении обращений граждан, находящихся в соседних странах.
В рамках форума омбудсмены обменялись опытом по вопросам защиты и поощрения женщин, детей, лиц с инвалидностью, заключенных, а также обсудили важность использования цифровых технологий.
По итогам заседания участники приняли Ташкентскую декларацию I Форума омбудсменов стран Центральной Азии.