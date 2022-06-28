https://uz.sputniknews.ru/20220628/konstitutsionnuyu-reformu-podderjivayut-83-uzbekistantsev-25717253.html

Конституционную реформу поддерживают 83% узбекистанцев

Конституционную реформу поддерживают 83% узбекистанцев

Большинство узбекистанцев поддерживают конституционную реформу. Почти половина респондентов намерены принять участие в процессе, а четверть уже внесла свои предложения.

2022-06-28T16:46+0500

2022-06-28T16:46+0500

2022-06-28T16:46+0500

общество

реформа

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Большинство граждан Узбекистана поддерживают конституционную реформу в стране, следует из опроса Республиканского центра изучения общественного мнения (РЦИОМ) “Ижтимоий фикр”.Согласно исследованию, проведенного методом телефонных обзвонов, 83 процента респондентов признают востребованность обновления Конституции в современных условиях.В целом, отмечается в сообщении, 88 процентов участников опроса осведомлены о начале процесса сбора предложений от населения. 47,2 процента считают для себя важным принять участие в процессе, а 24,1 процента уже воспользовались такой возможностью.Основными актуальными направлениями, которые, по мнению респондентов, должны быть отражены в Конституции, — это вопросы совершенствования системы госуправления, усиления обеспечения основных прав и свобод человека, укрепление социальной защиты уязвимых слоев населения (лица с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, женщины, потерявшие кормильца, пожилые люди и пенсионеры), а также укрепление роли молодежи в государстве и обществе.Также для граждан не менее важны вопросы защиты окружающей среды и реализации экологических прав.Респонденты также называли такие направления как особое внимание к формированию и укреплению общечеловеческих, национальных и семейных ценностей, усиление защиты частной собственности и вопросы обеспечения качества образования.В концу мая в Узбекистане создали Конституционную комиссию по разработке поправок. Законопроект о конституционных поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату Олий Мажлиса 22 июня. 24 июня он был одобрен в первом чтении. уже на следующий день проект закона был вынесен на всенародное обсуждение.Всего текст законопроекта содержит свыше 170 поправок в 66 статей. Среди них пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет и изменения статуса Республики Каракалпакстан.Читайте также:Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане надо отменить смертную казньОзвучены первые утвержденные поправки в КонституциюЧто узбекистанцы хотят изменить в Конституции

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реформа