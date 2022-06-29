https://uz.sputniknews.ru/20220629/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-29-iyunya-25737465.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 29 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 29 июня

Канцлер Германии посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.

2022-06-29T12:00+0500

2022-06-29T12:00+0500

2022-06-29T12:04+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

нато

германия

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 29 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Турция одобрит вхождение Финляндии и Швеции в НАТО: страны подписали меморандум в области безопасности. Хельсинки и Стокгольм пообещали не поддерживать Рабочую партию Курдистана и организацию Фетхуллаха Гюлена, а также решили прекратить политику эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.В Москве много раз подчеркивали, что расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение скандинавских стран к НАТО потенциальной угрозой для России.Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Швеция и Финляндия имели некоторое преимущество от своего нейтралитета. Теперь же "скорость, с которой они превращаются в цель, должна беспокоить их".КНР призывает НАТО не использовать ситуацию на Украине "для разжигания мировой конфронтации или новой холодной войны", сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он отметил, что Пекин сильно тревожится по поводу возможных последствий новой стратегической концепции военного блока."Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в разных частях мира", — сказал Чжан Цзюнь.Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия выложила в Сеть Welt.Представить СМИ спросила главу немецкого правительства, может ли он поделиться подробностями обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации.При этом он выдержал долгую паузу между словами. Участники пресс-конференции тоже посмеялись.Членам Совбеза ООН уже надоела украинская повестка, и "театральные трюки" Зеленского не помогли повысить "градус дискуссии" на заседании СБ во вторник, уверен первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Во вторник в совете состоялось новое обсуждение украинского конфликта. В мероприятии по видеосвязи принимал участие Зеленский. После начала российской военной операции, Совбез обсуждает тематику Украины раз в неделю."Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, то сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять градус дискуссии в совете", — заявил Полянский в своем Telegram-канале.Российские военнослужащие поймали в Херсонской области диверсионную группу украинских террористов, в арсенале которой, кроме стрелкового оружия, были переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.МИД РФ подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима для россиян с 1 июля. Москва примет решение об ответе с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Читайте также:Володин предложил предъявить счет Западу за Донбасс

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