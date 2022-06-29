https://uz.sputniknews.ru/20220629/volodin-predlojil-predyavit-schet-zapadu-za-donbass-25727253.html

Володин предложил предъявить счет Западу за Донбасс

Володин предложил предъявить счет Западу за Донбасс

Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный Луганской и Донецкой народным республикам действиями Украины, и предъявить счет Киеву, Вашингтону и Брюсселю.

2022-06-29T08:50+0500

2022-06-29T08:50+0500

2022-06-29T08:50+0500

россия

вячеслав володин

запад

донбасс

лнр

днр

украина

киев

вашингтон

брюссель

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный киевским режимом республикам Донбасса, и предъявить счет Украине и странам НАТО.Об этом представитель нижней палаты российского парламента заявил на встрече со спикером Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко, сообщает РИА Новости. Для этого, по его словам, предстоит посчитать во сколько обошлись разрушения в городах и населенных пунктах ДНР и ЛНР. Политик добавил, что вопрос нужно изучить в рабочем порядке, после чего выйти на согласованное решение. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.С начала спецоперации западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в США на военную помощь киевскому режиму тратят десятки миллиардов долларов. Российские власти не раз заявляли, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских сил.

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донбасс

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вячеслав володин, запад, донбасс, лнр, днр, украина, киев, вашингтон, брюссель