https://uz.sputniknews.ru/20220629/prekraschenie-postavok-gaza-iz-rf-privedet-vvp-germanii-k-padeniyu-na-125-25745275.html
Прекращение поставок газа из РФ приведет ВВП Германии к падению на 12,5%
Прекращение поставок газа из РФ приведет ВВП Германии к падению на 12,5%
Работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране.
2022-06-29T17:42+0500
2022-06-29T17:42+0500
2022-06-29T17:42+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Если поставки российского газа остановят, то ВВП Германии упадет на 12,5%.Об этом заявило издание Bild со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики (ОБЭ).ОБЭ сообщает, что зависимость немецкой экономики от газа из РФ недооценивалась. Объединение подсчитало, что остановка поставок российского топлива приведет к падению ВВП Германии сразу на 12,5%.Помимо этого, работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране. Это критически много для Германии. Такие коллапсы могут спровоцировать массовые беспорядки и смену власти, говорится в публикации.От газа из России, в первую очередь, зависят такие отрасли немецкой промышленности, как сталелитейная, стекольная и пищевая. Компании этих отраслей при отключении голубого топлива потеряли бы в общем объеме 49 млрд евро. Кроме того, учитывая другие отрасли, зависящие от российского газа, общие потери немецкого бизнеса могут составить 144 млрд евро.Читайте также:"Большая семерка" побоялась бойкотировать Путина
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Прекращение поставок газа из РФ приведет ВВП Германии к падению на 12,5%
Помимо этого, работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране. А общие потери немецкого бизнеса могут составить 144 млрд евро.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Если поставки российского газа остановят, то ВВП Германии упадет на 12,5%.
Об этом заявило издание Bild со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики (ОБЭ).
ОБЭ сообщает, что зависимость немецкой экономики от газа из РФ недооценивалась. Объединение подсчитало, что остановка поставок российского топлива приведет к падению ВВП Германии сразу на 12,5%.
Помимо этого, работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране. Это критически много для Германии. Такие коллапсы могут спровоцировать массовые беспорядки и смену власти, говорится в публикации.
От газа из России, в первую очередь, зависят такие отрасли немецкой промышленности, как сталелитейная, стекольная и пищевая. Компании этих отраслей при отключении голубого топлива потеряли бы в общем объеме 49 млрд евро.
Кроме того, учитывая другие отрасли, зависящие от российского газа, общие потери немецкого бизнеса могут составить 144 млрд евро.