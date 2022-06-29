https://uz.sputniknews.ru/20220629/prekraschenie-postavok-gaza-iz-rf-privedet-vvp-germanii-k-padeniyu-na-125-25745275.html

Прекращение поставок газа из РФ приведет ВВП Германии к падению на 12,5%

Прекращение поставок газа из РФ приведет ВВП Германии к падению на 12,5%

Работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране.

2022-06-29T17:42+0500

2022-06-29T17:42+0500

2022-06-29T17:42+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Если поставки российского газа остановят, то ВВП Германии упадет на 12,5%.Об этом заявило издание Bild со ссылкой на исследование Объединения баварской экономики (ОБЭ).ОБЭ сообщает, что зависимость немецкой экономики от газа из РФ недооценивалась. Объединение подсчитало, что остановка поставок российского топлива приведет к падению ВВП Германии сразу на 12,5%.Помимо этого, работу потеряют около 5,6 млн человек по всей стране. Это критически много для Германии. Такие коллапсы могут спровоцировать массовые беспорядки и смену власти, говорится в публикации.От газа из России, в первую очередь, зависят такие отрасли немецкой промышленности, как сталелитейная, стекольная и пищевая. Компании этих отраслей при отключении голубого топлива потеряли бы в общем объеме 49 млрд евро. Кроме того, учитывая другие отрасли, зависящие от российского газа, общие потери немецкого бизнеса могут составить 144 млрд евро.Читайте также:"Большая семерка" побоялась бойкотировать Путина

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