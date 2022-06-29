https://uz.sputniknews.ru/20220629/rossiya-delaet-vse-chtoby-obstanovka-v-afganistane-normalizovalas--putin-25733150.html

Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин

Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин

Путин посетил Душанбе с официальным визитом.

2022-06-29T11:17+0500

2022-06-29T11:17+0500

2022-06-29T11:17+0500

россия

владимир путин

душанбе

таджикистан

афганистан

россия

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ делает все, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась, сообщает Sputnik Таджикистан.Глава России в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе официального визита. Они обсудили в том числе афганскую повестку.Он также подчеркнул, что ему важно узнать мнение Рахмона о том, как складываются отношения Таджикистана с Афганистаном и другими соседними странами.Президент России отметил, что все афганские этносы должны участвовать в управлении своим государством.Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают по всем направлениям, а отношения стран "глубокие и союзнические". Жители Таджикистана, работающие в РФ, вносят серьезный вклад в российскую экономику, добавил Путин.Читайте также:Володин предложил предъявить счет Западу за Донбасс

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душанбе

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владимир путин, душанбе, таджикистан, афганистан, россия