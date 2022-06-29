https://uz.sputniknews.ru/20220629/rossiya-delaet-vse-chtoby-obstanovka-v-afganistane-normalizovalas--putin-25733150.html
Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин
Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин
Путин посетил Душанбе с официальным визитом.
2022-06-29T11:17+0500
2022-06-29T11:17+0500
2022-06-29T11:17+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ делает все, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась, сообщает Sputnik Таджикистан.Глава России в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе официального визита. Они обсудили в том числе афганскую повестку.Он также подчеркнул, что ему важно узнать мнение Рахмона о том, как складываются отношения Таджикистана с Афганистаном и другими соседними странами.Президент России отметил, что все афганские этносы должны участвовать в управлении своим государством.Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают по всем направлениям, а отношения стран "глубокие и союзнические". Жители Таджикистана, работающие в РФ, вносят серьезный вклад в российскую экономику, добавил Путин.Читайте также:Володин предложил предъявить счет Западу за Донбасс
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владимир путин, душанбе, таджикистан, афганистан, россия
Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин
Российский лидер посетил Душанбе с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ делает все, чтобы ситуация в Афганистане стабилизировалась, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Глава России в Душанбе провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе официального визита. Они обсудили в том числе афганскую повестку.
"Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что ему важно узнать мнение Рахмона о том, как складываются отношения Таджикистана с Афганистаном и другими соседними странами.
Президент России отметил, что все афганские этносы должны участвовать в управлении своим государством.
Москва и Душанбе плодотворно сотрудничают по всем направлениям, а отношения стран "глубокие и союзнические". Жители Таджикистана, работающие в РФ, вносят серьезный вклад в российскую экономику, добавил Путин.