https://uz.sputniknews.ru/20220629/s-kakimi-tselyami-uzbekistantsy-vyezjali-za-granitsu-v-mae-25729371.html

С какими целями узбекистанцы выезжали за границу в мае

С какими целями узбекистанцы выезжали за границу в мае

По данным Госкомстата около 500 тыс. узбекистанцев в мае выезжали в другие страны. С какими целями они покидали республику, читайте в нашем материале.

2022-06-29T08:07+0500

2022-06-29T08:07+0500

2022-06-29T08:07+0500

общество

узбекистан

туристы

статистика

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В мае 476, 3 тыс. узбекистанцев побывали в других странах, сообщает Госкомстат.По данным ведомства, на 1 июня большинство выехало, чтоб навестить родственников – 400 тыс. человек. На отдых улетело 55, 5 тыс. туристов. И замыкает тройку лидеров обучение — 16, 2 тыс. человек.Далее идут лечение – 3,1 тыс. и по другим делам – 1,5 тыс. человек.Напомним, в начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"

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