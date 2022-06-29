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Снова жарко и без осадков – Узгидромет
Снова жарко и без осадков – Узгидромет
Где во второй половине дня температура будет выше 40 градусов, читайте в нашем материале.
2022-06-29T09:32+0500
2022-06-29T09:32+0500
2022-06-29T09:32+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха прогреется до 41-43 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики сохраняется сухая и жаркая погода, без осадков. Однако местами возможно усиление ветра, включая пыльный паземок. Воздух прогреется до 40-42 градуса, на юге и в пустынных районах будет сухо и жарко - 43-45 градусов.По горным и предгорным районам сегодня также без осадков. Температура воздуха 30-35 градусов.Читайте также: Что изменится в Узбекистане с 1 июля
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MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды
Снова жарко и без осадков – Узгидромет
Где во второй половине дня температура будет выше 40 градусов, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
В Ташкенте сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха прогреется до 41-43 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета
.
В целом по территории республики сохраняется сухая и жаркая погода, без осадков. Однако местами возможно усиление ветра, включая пыльный паземок. Воздух прогреется до 40-42 градуса, на юге и в пустынных районах будет сухо и жарко - 43-45 градусов.
По горным и предгорным районам сегодня также без осадков. Температура воздуха 30-35 градусов.