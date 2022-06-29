https://uz.sputniknews.ru/20220629/ssha-trevojno-jdut-kitayskogo-napadeniya-25729566.html

США тревожно ждут китайского нападения

США тревожно ждут китайского нападения

Китайские журналисты потешаются над Джоном Акилино, главой Индо-Тихоокеанского командования США.

2022-06-29T09:53+0500

2022-06-29T09:53+0500

2022-06-29T09:53+0500

колумнисты

сша

китай

g7

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Он заявил, что возникает чувство срочной необходимости защищать от китайской ракетной атаки остров Гуам, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Это территория, расположенная в сердце Тихого океана, в Микронезии, и обладающая странным статусом. Не то чтобы это часть США, как Гавайи (Гуам называется американским "владением", что бы это ни значило), но островитяне считаются американцами по праву рождения. Таковых 163 тысячи человек. Но главное для США не в них, а в двух военных базах — ВВС и ВМФ. Стратегические бомбардировщики, корабли и подлодки, склады ядерного оружия и все прочее. Другой такой зарубежный форпост есть разве что на Диего Гарсии в Индийском океане.Акилино волнуется вот по какому поводу: если Пекин и Москва действительно хотят продемонстрировать свою стратегическую координацию, то "мы живем в действительно опасное время и место в истории человечества". То есть Китай как минимум может достать Гуам ядерными боеголовками, так что надо строить запасные базы на других островах Микронезии. А с учетом того, что ВМФ Китая по тоннажу уже больше, чем у США, то недалеко и до высадки десанта — конечно, после захвата Тайваня.БРИКС ломает санкции и строит новый мирТо есть логика железная. Предположим, что китайцы хотят захватить Америку, а их ракеты долетят и до США как таковых — от Калифорнии до всех прочих мест. Предположим также, что тут подключится и Россия, которая, как всем известно, тоже простреливает всю Америку от и до. И начнут они с Гуама. Что тут ответишь? Наверное, так: а давайте предположим, что всего этого не произойдет. И всем станет лучше.Диагноз китайского издания Global Times: у американских военных развивается "ощущение кризиса" и "мания преследования", когда сами придумывают военные акции стран-конкурентов против себя, сами больше всех пугаются и сами выдумывают контрстратегии.Не то чтобы Америка впервые испытывает обострение такого состояния. Но именно сегодня оно, скажем так, очень острое. Его заметили умные люди — уже не в Китае, а в самих США — и начали анализировать. Вот хотя бы свежий материал в журнале Foreign Affairs, называется "Опасность пессимизма для волнующихся наций". И здесь, кроме очевидных мыслей, звучат идеи довольно свежие и хорошие. И касаются они, представьте, хода событий на Украине.Есть моменты, гласит статья, когда испытания проходит сам по себе вопрос, что такое сила в международных отношениях. Здесь имеет значение ключевой фактор — ожидания мировых лидеров от ближайшего будущего, то есть что они предвидят для своей страны в нынешний момент. Если они чувствуют, что дела их плохи, то могут пойти на рискованные акции, а это для них (и добавим — всех) плохо и опасно.И тут выясняется нечто неожиданное — по крайней мере, по оценке автора статьи: американцы и прочие западники, включая вполне серьезных людей, в какой-то момент всерьез поверили в собственную дикую пропаганду — насчет того, что Россия терпит поражение на Украине. А потом вера эта истощилась, и "можно вообразить себе сценарий, при котором украинский конфликт ввергнет весь мир в пессимизм по поводу будущего".Понятны поправки, которые здесь можно и нужно сделать: в пессимизме не весь мир, а — классическая ошибка — только небольшая его часть, страны Запада. То есть они и правда какое-то время верили, что Киев побеждает, а сейчас впадают в истерику и ждут вторжения китайских полчищ на Гуам среди множества аналогичных событий по всему миру.И дальше идет мрачный психоанализ состояния умов не то чтобы лично Джо Байдена или других лидеров, а всей якобы мыслящей верхушки вот этой группы из 30 с лишним государств.У Запада не осталось союзников против Путина и СиНапример, это, оказывается, очень важно — думает ли такая элита на долгосрочную или краткосрочную перспективу. Потому что если побеждает краткосрочный пессимизм и решение, например, увеличить военный бюджет, то лидеры других — конкурирующих — стран оказываются вынуждены делать то же самое, то есть начинается гонка вооружений. И вот получается, что не столь и давно Запад благодушествовал, полагая, что живет в таком мире, где можно думать на десятилетия вперед. А сегодня западные лидеры попали в ловушку собственного пессимизма, отчего и возникают не только страхи, а еще и действия, от таких страхов происходящие.Что ж, логично: когда будущее прекрасно, то можно выстраивать политические конструкции на годы и годы вперед. Например, конструировать здания своей "мягкой силы" — нежные орудия влияния на страны и народы примерами своей просвещенности и доброты. А как только в сердцах поселяется страх, лидеры ведут себя несколько по-иному.Давайте вспомним, какими добрыми были лица лидеров всяческих стран Запада в 90-е, к примеру, годы. Каким Чебурашкой был хотя бы Билл Клинтон, даже когда выпускал ракеты по всяким "изгоям" на Ближнем Востоке. А потом начали возникать другие лидеры, у которых на лбу появились складки сомнений. И в итоге мы наблюдаем сегодня — вот хоть на недавней встрече G7 и других — людей с совершенно иными лицами. Они угрожают — а нам смешно, они демонстрируют решительность — а мы не воспринимаем это всерьез. Потому что у нас появился теперь горизонт долгосрочного планирования, а у них горизонт скукожился.Совсем не вредно вспомнить, когда в западных сердцах поселились сомнения. Книги о катастрофах великих империй прочно оккупировали полки нью-йоркских магазинов примерно в первые годы столетия. Когда началась война в Ираке, эти книги уже были многими прочитаны. А дальше — мрак сгущался, лица наших "партнеров" приобретали все большую зверовидность. И вот сейчас мы наблюдаем припадки истерики по поводу вторжения орд китайцев (при моральной и прочей поддержке России) на мирный остров Гуам с его ядерными складами и прочей фантастики.Читайте также: Американские и британские "легионеры" приезжают на Украину умирать

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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