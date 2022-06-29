https://uz.sputniknews.ru/20220629/tarify-na-svet-i-gaz-poka-ne-izmenyatsya-25750595.html

Тарифы на свет и газ пока не изменятся

Тарифы на свет и газ пока не изменятся

Рабочая группа изучает предложения по изменению проекта постановления

2022-06-29T14:44+0500

2022-06-29T14:44+0500

2022-06-29T14:44+0500

общество

тарифы

свет

электричество

газ

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.По данным министерства, проект постановления Кабинета министров "Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы" был выставлен на общественное обсуждение. Граждане подали более тысячи обращений по этому проекту.В настоящее время рабочая группа, в состав которой вошли специалисты министерств энергетики, финансов и экономического развития, анализирует все эти предложения. Рассмотрев все доводы, рабочая группа утвердит окончательный вариант постановления."Согласно принятым нормам, изменение тарифов вступят в силу, спустя 15 дней после принятия такого постановления", - уточняет пресс-служба министерства.Таким образом, тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Как отразятся на ценах изменения в газовой отрасли Узбекистана — видео

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тарифы, свет, электричество, газ