https://uz.sputniknews.ru/20220629/tarify-na-svet-i-gaz-poka-ne-izmenyatsya-25750595.html
Тарифы на свет и газ пока не изменятся
Тарифы на свет и газ пока не изменятся
Рабочая группа изучает предложения по изменению проекта постановления
2022-06-29T14:44+0500
2022-06-29T14:44+0500
2022-06-29T14:44+0500
общество
тарифы
свет
электричество
газ
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.По данным министерства, проект постановления Кабинета министров "Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы" был выставлен на общественное обсуждение. Граждане подали более тысячи обращений по этому проекту.В настоящее время рабочая группа, в состав которой вошли специалисты министерств энергетики, финансов и экономического развития, анализирует все эти предложения. Рассмотрев все доводы, рабочая группа утвердит окончательный вариант постановления."Согласно принятым нормам, изменение тарифов вступят в силу, спустя 15 дней после принятия такого постановления", - уточняет пресс-служба министерства.Таким образом, тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Как отразятся на ценах изменения в газовой отрасли Узбекистана — видео
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тарифы, свет, электричество, газ
Тарифы на свет и газ пока не изменятся
Рабочая группа изучает предложения по изменению проекта постановления
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
Тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся. Об этом сообщает Министерство энергетики
республики.
По данным министерства, проект постановления Кабинета министров "Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы" был выставлен на общественное обсуждение. Граждане подали более тысячи обращений по этому проекту.
В настоящее время рабочая группа, в состав которой вошли специалисты министерств энергетики, финансов и экономического развития, анализирует все эти предложения. Рассмотрев все доводы, рабочая группа утвердит окончательный вариант постановления.
"Согласно принятым нормам, изменение тарифов вступят в силу, спустя 15 дней после принятия такого постановления", - уточняет пресс-служба министерства.
Таким образом, тарифы на электроэнергию и газ с 1 июля не изменятся, подчеркнули в пресс-службе.