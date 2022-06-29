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https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-ferganskuyu-oblast-pridut-seli-iz-kyrgyzstana-25741304.html
В Ферганскую область придут сели из Кыргызстана
В Ферганскую область придут сели из Кыргызстана
Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности паводков
2022-06-29T11:52+0500
2022-06-29T11:52+0500
общество
узгидромет
паводки
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ферганской области.Паводки возможны в период с 29 июня по 3 июля из-за ожидаемой высокой температуры в горах, которая может привести усиленному к таянию ледников на территории Кыргызстана.Сели могут затронуть предгорные и горные регионы Ферганской области: Сохский, Ферганский районы и поймы рек Сох, Шахимардан, Исфайрамсай.Граждан, живущих в предгорных районах, отдыхающих и водителей просят быть осторожными в этот период.Читайте также: Снова жарко и без осадков – Узгидромет
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узгидромет, паводки

В Ферганскую область придут сели из Кыргызстана

11:52 29.06.2022
© AFP / JUNI KRISWANTOГрязный поток воды
Грязный поток воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2022
© AFP / JUNI KRISWANTO
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Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности паводков
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ферганской области.
Паводки возможны в период с 29 июня по 3 июля из-за ожидаемой высокой температуры в горах, которая может привести усиленному к таянию ледников на территории Кыргызстана.
Сели могут затронуть предгорные и горные регионы Ферганской области: Сохский, Ферганский районы и поймы рек Сох, Шахимардан, Исфайрамсай.
Граждан, живущих в предгорных районах, отдыхающих и водителей просят быть осторожными в этот период.
Читайте также: Снова жарко и без осадков – Узгидромет
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