https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-ferganskuyu-oblast-pridut-seli-iz-kyrgyzstana-25741304.html

В Ферганскую область придут сели из Кыргызстана

В Ферганскую область придут сели из Кыргызстана

Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности паводков

2022-06-29T11:52+0500

2022-06-29T11:52+0500

2022-06-29T11:52+0500

общество

узгидромет

паводки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20988982_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_962e3859c737bac2e60ef5fd122224db.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ферганской области.Паводки возможны в период с 29 июня по 3 июля из-за ожидаемой высокой температуры в горах, которая может привести усиленному к таянию ледников на территории Кыргызстана.Сели могут затронуть предгорные и горные регионы Ферганской области: Сохский, Ферганский районы и поймы рек Сох, Шахимардан, Исфайрамсай.Граждан, живущих в предгорных районах, отдыхающих и водителей просят быть осторожными в этот период.Читайте также: Снова жарко и без осадков – Узгидромет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узгидромет, паводки