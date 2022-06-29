https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-moskve-dvornik-iz-kyrgyzstana-nashel-v-musornom-konteynere--25-tys-25752255.html

В Москве дворник из Кыргызстана нашел в мусорном контейнере $ 2,5 тыс

В Москве дворник из Кыргызстана нашел в мусорном контейнере $ 2,5 тыс

Приличная сумма лежала в тряпичном пакете с дождевиком и носками.

2022-06-29T17:00+0500

2022-06-29T17:00+0500

2022-06-29T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Москве дворник нашел в мусорном контейнере крупную сумму денег, но не стал присваивать их себе, а сдал в полицию, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на "Москва24".Случай произошел в районе Южное Медведково.Гражданин Кыргызстана, который работает дворником в этом районе, искал металл в мусорных баках, а нашел деньги: $1000 и 80 тыс. рублей ($1,5 тыс.). Сумма лежала в тряпичном пакете с дождевиком и носками.Самостоятельно найти владельца средств не удалось, поэтому мужчина обратился в полицию. По данному факту правоохранители организовали проверку.Ранее Sputnik Кыргызстан рассказывал о кыргызстанском таксисте в Москве, который стал известным на все СНГ тем, что ждал 8 часов, чтобы вернуть забытую клиенткой сумку.Читайте также: Чужой беды не бывает: почему молодежь Узбекистана идет в волонтеры

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россия, москва, кыргызстан, трудовые мигранты