https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-samarkande-114-semey-poluchili-kvartiry---video-25750994.html
В Самарканде 114 семей получили квартиры - видео
В Самарканде 114 семей получили квартиры - видео
Областной хокимият показал, как выглядят квартиры, построенные для малоимущих семей.
2022-06-29T16:39+0500
2022-06-29T16:39+0500
2022-06-29T16:39+0500
общество
самарканд
квартиры
малоимущие граждане
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В махалле "Нурли Келажак" Самарканда социально уязвимые семьи получили квартиры от государства, сообщает пресс-служба областного хокимията.На днях новые владельцы получили ключи от новых квартир, где их уже ждали все необходимые предметы мебели и быта. Хокимият Самаркандской области показал видео счастливых новоселов в социальных квартирах.Всего квартиры получили 114 новых владельцев, из них 76 – социально незащищенные, инвалиды и малообеспеченные граждане, 38 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Читайте также: Тарифы на свет и газ пока не изменятся
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MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, квартиры, малоимущие граждане
В Самарканде 114 семей получили квартиры - видео
Областной хокимият показал, как выглядят квартиры, построенные для малоимущих семей.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В махалле "Нурли Келажак" Самарканда социально уязвимые семьи получили квартиры от государства, сообщает пресс-служба областного хокимията.
На днях новые владельцы получили ключи от новых квартир, где их уже ждали все необходимые предметы мебели и быта. Хокимият Самаркандской области показал видео счастливых новоселов в социальных квартирах.
Всего квартиры получили 114 новых владельцев, из них 76 – социально незащищенные, инвалиды и малообеспеченные граждане, 38 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.