В Сергелийском районе отключат воду – адреса
Отключение связано с переносом труб для строительства надземного метро.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента временно отключат воду, сообщает АО “Ўзсувтаъминот”.
По данным ведомства, отключения связаны с переносом труб для строительства надземного метро от ТКАД до улицы Файзли вдоль улицы Кипчок (Хонобод).
Воды не будет с 22:00 29 июня до 12:00 30 июня по следующим адресам:
махалла “Зиёкор”;
махалла “Номданак”;
махалла “Корасув”, поликлиника;
махалла “Тараккиёт”;
махалла “Хонобод”, школа и 17 многоэтажных домов;
махалла “Кушбеги”;
махалла “Хонободтепа” первый сектор хокимията, кладбище, мечеть, асфальтный завод и производственные предприятия;
махалла “Қурувчилар”, школа и детский сад;
махалла “Дарё бўйи”, школа, детский сад, котельная, пожарный отдел, кладбище, многоэтажные дома и производственные предприятия;
махалла “Файзли”, детский сад;
махалла “Жалоир”;
махалла “Қипчоқ” и мечеть.
По следующим адресам давление воды в трубах будет ниже:
Сергелийский район:
махалла “Сугдиёна”;
махалла “Софдил”.
Янгихаётский район:
махалла “Кипчок”;
махалла “Йулдош”;
махалла “Ал-Фаргоний”, многоэтажные дома;
махалла “Викор”, двухэтажные дома, школа и детский сад;
махалла “Олчазор”;
махалла “Дустлик”;
махалла “Чорток”, школа, шприцевый завод и производственные предприятия;
махалла “Чарогон” многоэтажные дома и детский сад;
Роддом;
Поликлиника №37;
КВД;
Морг;
хокимият Янгихаётского района;
Дока хлеб;
махалла “Тошкент”;
Металлозавод;
автобаза №12;
КНС;
“Грин парк”;
частный детский сад “Эврика”.
Как подчеркнули в АО “Узсувтаъминот”, в те районы, где подача питьевой воды будет приостановлена, воду будет привозить специальная техника.