https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-sergeliyskom-rayone-otklyuchat-vodu--adresa-25743323.html

В Сергелийском районе отключат воду – адреса

В Сергелийском районе отключат воду – адреса

Отключение связано с переносом труб для строительства надземного метро.

2022-06-29T12:58+0500

2022-06-29T12:58+0500

2022-06-29T12:58+0500

общество

вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента временно отключат воду, сообщает АО “Ўзсувтаъминот”.По данным ведомства, отключения связаны с переносом труб для строительства надземного метро от ТКАД до улицы Файзли вдоль улицы Кипчок (Хонобод).Воды не будет с 22:00 29 июня до 12:00 30 июня по следующим адресам:По следующим адресам давление воды в трубах будет ниже:Сергелийский район:Янгихаётский район:Как подчеркнули в АО “Узсувтаъминот”, в те районы, где подача питьевой воды будет приостановлена, воду будет привозить специальная техника.Читайте также: В Ташкенте закрыли часть ТКАД напротив продуктового рынка "Куйлюк" — карта

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вода, отключение воды