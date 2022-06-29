https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-stolitse-turkmenistana-proydet-shestoy-kaspiyskiy-sammit-25730357.html
В столице Туркменистана пройдет шестой Каспийский саммит
В столице Туркменистана пройдет шестой Каспийский саммит
Конвенция по правовому статусу Каспия - один из ключевых вопросов повестки.
2022-06-29T10:35+0500
2022-06-29T10:35+0500
2022-06-29T10:35+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шестой Каспийский саммит состоится сегодня в Ашхабаде. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Ожидается, что президенты Туркменистана, России, Азербайджана, Ирана и Казахстана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, а также обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки".Как отметил политический аналитик Станислав Притчин в интервью Sputnik Азербайджан, ключевая задача Шестого Каспийского саммита, почему он и был спешно созван, заключается в потребности региональных игроков несколько перезагрузить региональную повестку сотрудничества в условиях серьезной геополитической турбулентности.По словам аналитика, прикаспийские страны заинтересованы проработать форматы взаимодействия, позволяющие диверсифицировать те риски, которые возникают при взаимодействии с западными странами, и не дают использовать потенциал сотрудничества.В связи с этим закономерно и то, что анонсирован Каспийский экономический саммит, запланированный в России на октябрь.Он подчеркнул, что до нового руководства Ирана, вероятно, будет четко доведено, что без ратификации конвенции продвинуться в решении других вопросов взаимодействия на Каспии не получится.Напомним: "Каспийская пятерка" — пять прикаспийских государств: Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.Основная цель — создание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных стран на Каспии.Акватория Каспия в советские времена была поделена между двумя государствами: СССР и Ираном. После распада Советского Союза свои территориальные права на Каспий стали предъявлять Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.Читайте также:Бишкек назвал примерный маршрут железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан"
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туркменистан, каспийский регион, каспийское море, саммит
В столице Туркменистана пройдет шестой Каспийский саммит
Прикаспийские страны заинтересованы проработать форматы взаимодействия, позволяющие диверсифицировать те риски, которые возникают при взаимодействии с западными странами.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Шестой Каспийский саммит состоится сегодня в Ашхабаде. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан
.
Ожидается, что президенты Туркменистана, России, Азербайджана, Ирана и Казахстана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, а также обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки".
Как отметил политический аналитик Станислав Притчин в интервью Sputnik Азербайджан, ключевая задача Шестого Каспийского саммита, почему он и был спешно созван, заключается в потребности региональных игроков несколько перезагрузить региональную повестку сотрудничества в условиях серьезной геополитической турбулентности.
По словам аналитика, прикаспийские страны заинтересованы проработать форматы взаимодействия, позволяющие диверсифицировать те риски, которые возникают при взаимодействии с западными странами, и не дают использовать потенциал сотрудничества.
В связи с этим закономерно и то, что анонсирован Каспийский экономический саммит, запланированный в России на октябрь.
"Конвенция по правовому статусу Каспия — это один из ключевых вопросов повестки, и он будет стоять на саммите достаточно остро", — сообщил Притчин.
Он подчеркнул, что до нового руководства Ирана, вероятно, будет четко доведено, что без ратификации конвенции продвинуться в решении других вопросов взаимодействия на Каспии не получится.
"Стоит ли ждать прорывов в этом вопросе? Тут многое будет зависеть от внутренней динамики как в самом Иране, так и оттого, насколько нынешний президент Ибрахим Раиси способен выполнить обязательства иранской стороны в рамках договоренностей "каспийской пятерки", — заключил эксперт.
Напомним: "Каспийская пятерка" — пять прикаспийских государств: Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.
Основная цель — создание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая обеспечит суверенные права прибрежных стран на Каспии.
Акватория Каспия в советские времена была поделена между двумя государствами: СССР и Ираном. После распада Советского Союза свои территориальные права на Каспий стали предъявлять Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.