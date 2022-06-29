https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-uzbekistane-otkryli-krupneyshee-mestorojdenie-nefti-i-bituma-25747290.html

В Узбекистане открыли крупнейшее месторождение нефти и битума

В Узбекистане открыли крупнейшее месторождение нефти и битума

Узбекистан сможет производить продукты переработки из собственного сырья.

2022-06-29T14:48+0500

2022-06-29T14:48+0500

2022-06-29T14:48+0500

общество

узбекистан

нефть

месторождение

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Sanoat Energetika Guruhi (SEG) совместно с российской компанией Kontiki-Exploration открыли в Зерафшанской впадине крупнейшее в Узбекистане месторождение сверх вязкой нефти и битума – "Янги Узбекистан". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе компании.По словам специалистов, месторождение станет одним из самых высокотехнологичных в Центральной Азии и позволит Узбекистану производить продукты переработки из собственного сырья.Также отмечается, что для реализации проектов такого масштаба будут привлекать лучших подрядчиков, которые имеют опыт работы с подобной нефтью."Открытие месторождения "Янги Узбекистан" является частью стратегии Sanoat Energetika Guruhi по увеличению добычи нефти до 1,6 млн тонн к 2030 году. Сегодня мы смогли нарастить добычу с 425 до 500 тыс. тонн в год. Освоение месторождения "Янги Узбекистан" гарантированно приведет к существенному росту этой цифры. Таким образом, Узбекистан в ближайшем будущем сможет сократить импортную сырую нефть и производить продукты переработки из собственного сырья", – рассказал генеральный директор Sanoat Energetika Guruhi Шокир Файзуллаев.Запасы битумной нефти месторождения "Янги Узбекистан" оцениваются в размере около 100 млн тонн. Для обеспечения уровня ее добычи запланировано бурение 1500 скважин в год, а инвестиции в освоение месторождения в ближайшие 12 лет оцениваются в $2.5 млрд, сообщили в пресс-службе."Ввиду высокой вязкости, месторождение станет одним из самых высокотехнологичных не только в Республике Узбекистан, но и в регионе Центральной Азии. Для добычи углеводородов компанией SEG к проекту уже привлечен ряд международных нефтесервисных компаний, в том числе несколько российских предприятий", - отметил директор по корпоративным коммуникациям SEG Игорь Гусенков.Этот проект начал реализовываться 15 мая 2021 года, когда началось бурение первой поисковой скважины.Буровые работы проводятся на границе Самаркандской и Навоийской областей, глубина оценочно-эксплуатационных скважин составляет от 400 до 750 метров.В свою очередь, директор российской нефтепоисковой компании "Контики" Сергей Астахов отметил, что в Узбекистане есть еще ряд потенциально интересных межгорных и предгорных впадин, в которых необходимо искать и находить углеводороды.Справка:Российская компания Kontiki-Exploration осуществляет поисковые работы для SEG. В 2020 году компания Kontiki-Exploration предложила Зерафшанскую впадину в качестве первоочередного объекта для поисков углеводородов среди малоизученных осадочных бассейнов Узбекистана. Тогда были выданы рекомендации на бурение 10 поисковых скважин.ИП ООО "Sanoat Energetika Guruhi", SEG (до ноября 2021 – Jizzakh Petroleum) основана в 2017 году в соответствии с постановлением президента Узбекистана. Компанию создали для расширения производственных мощностей страны по глубокой переработке углеводородного сырья и производства качественных нефтепродуктов, а также повышения экспортного потенциала нефтегазовой отрасли Узбекистана.Читайте также:Завод GTL поможет Узбекистану стать авиахабом - эксперт

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, нефть, месторождение