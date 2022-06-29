https://uz.sputniknews.ru/20220629/video-kak-uzbekistanu-vyyti-v-top-3-v-sng-po-konkurentosposobnosti--ekspert-25761322.html
Видео: как Узбекистану выйти в топ-3 в СНГ по конкурентоспособности – эксперт
Видео: как Узбекистану выйти в топ-3 в СНГ по конкурентоспособности – эксперт
Республика сейчас занимает пятое место в рейтинге ООН среди стран Содружества, но имеет все шансы подняться выше, считает эксперт Юрий Шурыгин.
2022-06-29T19:23+0500
2022-06-29T19:23+0500
2022-06-29T19:23+0500
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Узбекистан вошел в пятерку лидеров стран СНГ по индексу конкурентоспособности. Данные опубликованы в отчете Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.Генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта Юрий Шурыгин оценил перспективы развития промышленности страны.Напомним, что по словам президента Узбекистана, за последние три года в эксплуатацию ввели около 350 крупных текстильных заводов. В результате объемы производства увеличились в пять раз, а экспорт - в четыре раза и составил около $3 млрд.Эксперт также оценил перспективы сотрудничества России и Узбекистана в промышленности и экспорте, выгоды от расчетов в национальных валютах и торгово-экономические отношения. Обо всем этом смотрите в полной версии интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рейтинг, оон, снг, узбекистан, интервью, видео
Видео: как Узбекистану выйти в топ-3 в СНГ по конкурентоспособности – эксперт
Республика сейчас занимает пятое место в рейтинге ООН среди стран Содружества, но имеет все шансы подняться выше, считает эксперт Юрий Шурыгин.
Узбекистан вошел в пятерку лидеров стран СНГ по индексу конкурентоспособности. Данные опубликованы в отчете Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.
Генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта Юрий Шурыгин оценил перспективы развития промышленности страны.
"Рейтинг отражает объективную реальность. В течение нескольких лет мы наблюдаем со стороны Узбекистана прорыв по многим направлениям промышленности. У страны есть реальные предпосылки в 2023-2024 году войти в тройку лидеров стран СНГ по конкурентоспособности промышленности", - считает Юрий Шурыгин.
Напомним, что по словам президента Узбекистана, за последние три года в эксплуатацию ввели около 350 крупных текстильных заводов. В результате объемы производства увеличились в пять раз, а экспорт - в четыре раза и составил около $3 млрд.
Эксперт также оценил перспективы сотрудничества России и Узбекистана в промышленности и экспорте, выгоды от расчетов в национальных валютах и торгово-экономические отношения. Обо всем этом смотрите в полной версии интервью.