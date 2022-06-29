https://uz.sputniknews.ru/20220629/video-xlopok-i-tekstil-usilyat-status-uzbekistana-na-mirovom-rynke--ekonomist-25763984.html

Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист

Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист

Узбекистан увеличит производство хлопка и нарастит его экспорт. Это позволит обеспечить миллион узбекистанцев рабочими местами, а россиян – качественным текстилем.

2022-06-29T21:40+0500

2022-06-29T21:40+0500

2022-06-29T21:40+0500

видео

узбекистан

текстиль

хлопок

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Президент Узбекистана распорядился увеличить объем производства хлопка на 30% и нарастить его экспорт. На совещании 28 июня также обсудили создание Совета по хлопководству и предприятий по производству фурнитуры и аксессуаров.Насколько возрастет роль Узбекистана на мировом рынке после этих нововведений, оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Эксперт отметил, что республика продолжает развивать конкурентоспособный хлопковый комплекс и способна занять достойное место в мировой текстильной промышленности.Для производства фурнитуры и аксессуаров в Узбекистане планируют запустить 4 предприятия. Они будут специализироваться на выпуске дорогих брендовых и обычных бюджетных изделий из ткани, поясняет Холод.Кроме того, Узбекистан усиливает сотрудничество с российскими текстильными компаниями. Однако стоит учитывать, что Россия может стать участником конкуренции за узбекскую продукцию.Более подробно о том, как Узбекистан может нарастить экспорт текстиля и хлопка, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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узбекистан, текстиль, хлопок, видео