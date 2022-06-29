https://uz.sputniknews.ru/20220629/video-xlopok-i-tekstil-usilyat-status-uzbekistana-na-mirovom-rynke--ekonomist-25763984.html
Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист
Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист
Узбекистан увеличит производство хлопка и нарастит его экспорт. Это позволит обеспечить миллион узбекистанцев рабочими местами, а россиян – качественным текстилем.
2022-06-29T21:40+0500
2022-06-29T21:40+0500
2022-06-29T21:40+0500
видео
узбекистан
текстиль
хлопок
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Президент Узбекистана распорядился увеличить объем производства хлопка на 30% и нарастить его экспорт. На совещании 28 июня также обсудили создание Совета по хлопководству и предприятий по производству фурнитуры и аксессуаров.Насколько возрастет роль Узбекистана на мировом рынке после этих нововведений, оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Эксперт отметил, что республика продолжает развивать конкурентоспособный хлопковый комплекс и способна занять достойное место в мировой текстильной промышленности.Для производства фурнитуры и аксессуаров в Узбекистане планируют запустить 4 предприятия. Они будут специализироваться на выпуске дорогих брендовых и обычных бюджетных изделий из ткани, поясняет Холод.Кроме того, Узбекистан усиливает сотрудничество с российскими текстильными компаниями. Однако стоит учитывать, что Россия может стать участником конкуренции за узбекскую продукцию.Более подробно о том, как Узбекистан может нарастить экспорт текстиля и хлопка, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, текстиль, хлопок, видео
Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист
Узбекистан увеличит производство хлопка и нарастит его экспорт. Это позволит обеспечить миллион узбекистанцев рабочими местами, а россиян – качественным текстилем.
Президент Узбекистана распорядился увеличить объем производства хлопка на 30% и нарастить его экспорт. На совещании 28 июня также обсудили создание Совета по хлопководству и предприятий по производству фурнитуры и аксессуаров.
Насколько возрастет роль Узбекистана на мировом рынке после этих нововведений, оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.
Эксперт отметил, что республика продолжает развивать конкурентоспособный хлопковый комплекс и способна занять достойное место в мировой текстильной промышленности.
"У страны есть все шансы занять хорошую позицию на мировом текстильном рынке с учетом национальных традиций. Например, образ республики может быть воплощен в коллекциях узбекской одежды и вещей из хлопка. Это может стать своеобразной визитной карточкой Узбекистана и повысит его туристическую привлекательность", - объясняет эксперт.
Для производства фурнитуры и аксессуаров в Узбекистане планируют запустить 4 предприятия. Они будут специализироваться на выпуске дорогих брендовых и обычных бюджетных изделий из ткани, поясняет Холод.
"В республике намерены развивать переработку хлопка полного цикла вплоть до изготовления одежды известных марок и необходимых для этого фурнитуры и аксессуаров. Излишне говорить, что это принесет дополнительный доход хлопководческому комплексу и стране в целом", - уверен эксперт.
Кроме того, Узбекистан усиливает сотрудничество с российскими текстильными компаниями. Однако стоит учитывать, что Россия может стать участником конкуренции за узбекскую продукцию.
"Россия и Узбекистан обречены жить и работать вместе. А оказываемое на Россию давление Запада лишний раз свидетельствует о безальтернативности нашего сотрудничества, особенно в текстильной отрасли", - резюмирует он.
Более подробно о том, как Узбекистан может нарастить экспорт текстиля и хлопка, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
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