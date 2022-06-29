https://uz.sputniknews.ru/20220629/znakomye-golosa-otabekov-prokommentiroval-sluxi-o-novoy-vspyshke-koronavirusa-25736319.html

"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавируса

"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавируса

Санитарные власти Узбекистана отреагировали на сообщения о новой вспышке коронавируса и переполненных больницах в стране.

2022-06-29T11:39+0500

2022-06-29T11:39+0500

2022-06-29T11:39+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Аудиосообщения, распространяемые в социальных сетях об усилении строгих карантинных мер, распространении новых штаммов вируса и переполненных больницах, не соответствуют нынешней ситуации.Об этом заявил заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения Узбекистана Нурмат Отабеков. По его словам, они были сделаны в середине прошлого года, когда болезнь действительно бушевала.За сутки в Узбекистане регистрируются в среднем 100-120 случаев заболевания. Для 35-миллионного населения страны это очень маленький показатель, отметил замначальника СЭС.Он также напомнил, что основным и наиболее эффективным способом избежать заражения COVID-19 является вакцинация.В конце прошлой недели в Ташкенте вновь заработали ковидные клиники. За день до этого главный санитарный врач Узбекистана Баходир Юсупалиев сообщил, что в республику пришел самый заразный штамм коронавируса — "стелс-омикрон".Как отмечается, среди пациентов, находящихся в реанимационных отделениях, нет ни одного вакцинированного.Что касается статистики, то по данным Минздрава на 28 июня, в стране выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За день выздоровели 54 пациента.Всего за время пандемии по официальным данным COVID-19 перенесли 240 667 человек. Выздоровели 237 995, умерли — 1 637.Читайте также:Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьян

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узбекистан, коронавирус covid-19