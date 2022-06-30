https://uz.sputniknews.ru/20220630/25772848.html

Путин с юмором ответил на выпады "Большой семерки" — видео

Путин с юмором ответил на выпады "Большой семерки" — видео

"Цели спецоперации на Украине не изменились" - подчеркнул российский президент. Отвечая на вопросы журналистов, он затронул действия НАТО, ситуацию на Украине и многое другое.

2022-06-30T10:57+0500

2022-06-30T10:57+0500

2022-06-30T10:57+0500

россия

владимир путин

саммит

g7

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин после завершения Каспийского саммита пообщался с журналистами. Разговор касался не только каспийской повестки. Основные тезисы из заявлений Путина публикует Sputnik Кыргызстан.Главные моменты:Ответ Путина на заявления ДжонсонаВладимир Путин с юмором ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предложившего во время фотосессии на саммите "Большой семерки" снять пиджаки, намекая на фотосессию российского лидера с голым торсом, а также на заявление британца, что если бы президент России был женщиной, то нынешней ситуации не было бы.Он также напомнил, что в новейшей истории Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова."Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", — добавил он.Читайте также: Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин

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владимир путин, саммит, g7