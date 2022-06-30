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Путин с юмором ответил на выпады "Большой семерки" — видео
Путин с юмором ответил на выпады "Большой семерки" — видео
"Цели спецоперации на Украине не изменились" - подчеркнул российский президент. Отвечая на вопросы журналистов, он затронул действия НАТО, ситуацию на Украине и многое другое.
2022-06-30T10:57+0500
2022-06-30T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин после завершения Каспийского саммита пообщался с журналистами. Разговор касался не только каспийской повестки. Основные тезисы из заявлений Путина публикует Sputnik Кыргызстан.Главные моменты:Ответ Путина на заявления ДжонсонаВладимир Путин с юмором ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предложившего во время фотосессии на саммите "Большой семерки" снять пиджаки, намекая на фотосессию российского лидера с голым торсом, а также на заявление британца, что если бы президент России был женщиной, то нынешней ситуации не было бы.Он также напомнил, что в новейшей истории Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова."Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", — добавил он.Читайте также: Россия делает все, чтобы обстановка в Афганистане нормализовалась — Путин
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владимир путин, саммит, g7

Путин с юмором ответил на выпады "Большой семерки" — видео

10:57 30.06.2022
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам шестого Каспийского саммита в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам шестого Каспийского саммита в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© POOL
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"Цели спецоперации на Украине не изменились", — подчеркнул российский президент. Отвечая на вопросы журналистов, он затронул действия НАТО, ситуацию на Украине и многое другое.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин после завершения Каспийского саммита пообщался с журналистами. Разговор касался не только каспийской повестки. Основные тезисы из заявлений Путина публикует Sputnik Кыргызстан.
Главные моменты:
участники саммита в ходе неформального обеда 90% времени обсуждали развитие сотрудничества в регионе Каспийского моря;
Североатлантический альянс с 2014 года готовился к активным действиям против России. Это и стало причиной решительных действий РФ по защите своих интересов. США давно ищет внешнего врага, угроза которого позволила бы им объединить вокруг себя союзников;
руками украинского народа ведущие страны НАТО хотят утвердить не лидерство, а свою гегемонию и имперские амбиции;
у России нет таких проблем со Швецией и с Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. Но эти страны должны понимать, что если раньше им ничто не угрожало, то в случае размещения на их территории военных контингентов и инфраструктуры Россия вынуждена будет отвечать зеркально;
цели спецоперации не изменились. Конечная цель — освобождение Донбасса, защита людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России.

Ответ Путина на заявления Джонсона

Владимир Путин с юмором ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предложившего во время фотосессии на саммите "Большой семерки" снять пиджаки, намекая на фотосессию российского лидера с голым торсом, а также на заявление британца, что если бы президент России был женщиной, то нынешней ситуации не было бы.

"Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае… В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой и спортом", — ответил Владимир Путин.

Он также напомнил, что в новейшей истории Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.
"Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", — добавил он.
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