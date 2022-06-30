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Июль – 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Июль – 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Для кого-то летний месяц окажется проверкой на прочность, а кому-то, наоборот, принесет успехи в карьере и личных отношениях. Что ждет каждый знак зодиака в июле – в нашем астропрогнозе.

2022-06-30T23:00+0500

2022-06-30T23:00+0500

2022-06-30T23:00+0500

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Каким знакам зодиака грядущий месяц принесет успехи в карьере, а кому – удачу в личной жизни, читайте в нашем материале.Овен – гороскоп на июль – 2022В июле Овнам может показаться, что они уже на грани – работы много, и все задачи нужно решить одновременно. Однако не отчаивайтесь: этот месяц – ваша проверка на прочность. Если не сдадитесь, звезды будут на вашей стороне. Найдутся люди, которые вас поддержат и дадут хороший совет (правда, решение принимать все равно вам - помните об этом). Начальство же заметит все ваши победы. Хотя и на ошибки обратит внимание, так что будьте осторожны, решая рабочие проблемы, и не торопитесь.Конец месяца порадует денежными поступлениями – за эффективную работу могут увеличить зарплату, а могут и предложить новую работу. Именно ту, о которой вы давно мечтали.Телец – гороскоп на июль – 2022Самые важные дела планируйте на первую половину июля – именно этот период станет для Тельцов особенно успешным в деловой сфере. На работе могут загрузить новыми проектами, либо предложат подработку. Одним словом, дел прибавится. Но есть плюс – вы можете рассчитывать на достойную оплату.Кроме этого, в первой половине июля вероятны полезные знакомства – люди, с которыми вы сталкиваетесь по работе, могут стать вашими союзниками и друзьями.А вот вторая половина июля окажется рутинной. Не исключены и напряженные моменты в делах, но Тельцы как прирожденные дипломаты смогут сгладить все острые углы. Отдушиной станут близкие, отношения с которыми будут улучшаться с каждым днем.Близнецы – гороскоп на июль – 2022Близнецам стоит чаще проявлять инициативу на работе – предлагать идеи, больше действовать самостоятельно. Тогда профессиональные успехи не заставят себя ждать. Июль – благоприятный месяц для Близнецов с точки зрения карьеры.Сдвиги в работе повлияют и на финансы – многих Близнецов ждут денежные поступления.Однако в каждой бочке меда найдется ложка дегтя – близкие, несомненно, порадуются тому, как бойко Близнецы штурмуют карьерную лестницу, но потом начнут обижаться из-за отсутствия должного внимания к себе. Будьте готовы идти на уступки и проявляйте тактичность.Рак – гороскоп на июль – 2022Начало месяца складывается не самым оптимистичным образом – много беспокойств, в делах то и дело возникают какие-то задержки, из-за чего Ракам приходится то и дело менять планы. Но не падайте духом! В середине июля влияние позитивных тенденций растет – на работе воцарится порядок, и вы сможете больше времени проводить с любимыми людьми.Раки, находящиеся в ссоре со второй половинкой, могут рассчитывать на встречу, которая поможет исправить ситуацию и решить конфликт.Свободные Раки же могут рассчитывать на удачу в конце июля – этот период наиболее благоприятен с точки зрения личных отношений.Лев – гороскоп на июль – 2022Начало июля могут омрачить всякие досадные мелочи, но не стоит обращать на них внимания. Лучше сосредоточьтесь на решении старых проблем и вопросов. Ко второй декаде месяца звезды будут на вашей стороне – порадуют деловые отношения, появится возможность и восстановить старые профессиональные связи.Особенно сильно в середине июля повезет Львам-предпринимателям.Что касается личных взаимоотношений, в семье все гармонично. А в любви Львы смогут преодолеть все разногласия со второй половиной – будьте готовы к откровенному и, что самое главное, спокойному разговору.Дева – гороскоп на июль – 2022В целом месяц сложится благоприятно. С привычными делами на работе Девы разберутся без труда, многие представители знака еще и задумаются о смене работы – интересные предложения сотрудничества поступят уже в начале месяца.Если вы решите оставаться на нынешнем месте работы, обращайте внимание на новых знакомых – вам пригодится врожденная коммуникабельность. Умение найти общий язык с кем угодно позволит обзавестись союзниками, которые не раз помогут вам в будущем.Наполнена позитивом и сфера личных отношений – Девы наконец-то избавятся от мучивших их тревог и решат проблемы, мешавшие выстраивать общение со второй половиной. Свободные Девы же могут встретить интересного человека во второй половине месяца.Весы – гороскоп на июль – 2022Начало месяца – лучшее время для учебы. А еще для того, чтобы проявить себя на работе, где то и дело будут возникать нестандартные ситуации, а вы сможете решить их самостоятельно. Благодаря этому свойству характера Весы начнут пользоваться еще большим уважением руководства. Те Весы, что переживали из-за разногласий с коллегами, также могут рассчитывать на разрешение проблем до 10 июля.Личные отношения тем временем складываются гармонично. На вторую половину июля можно планировать отдых – Весы будут наслаждаться поездками в компании семьи и близких.Скорпион – гороскоп на июль – 2022Все острые моменты в делах лучше попробовать решить в начале июля, поскольку первая декада месяца особенно успешна с точки зрения деловых отношений. Многим Скорпионам поступят предложения о сотрудничестве, так что будьте готовы сменить работу.А вот с середины июля наступит непростой период – большинство представителей знака ощутит накопившуюся усталость и будут слишком строги к себе. Вероятны и "срывы", поэтому важно не говорить близким ничего сгоряча. Стоит быть осторожнее и с новыми знакомыми – не всем из них можно доверять, как покажет время.Стрелец – гороскоп на июль – 2022Многим Стрельцам предложат пройти повышение квалификации. Не отказывайтесь – новые знания пойдут только на пользу. Плюс вам полезно сменить обстановку – вы устали, поэтому в последнее время вам непросто ладить с окружающими. В отношениях с коллегами как раз поможет небольшая пауза, а в семье и с любимым человеком все легко изменить к лучшему, если вы будете уделять чуть больше внимания.Вторая половина месяца богата на необычные знакомства и встречи. А еще вероятны денежные поступления из неожиданных источников – некоторые Стрельцы наконец-то получат деньги, которые у них давным-давно взяли в долг.Козерог – гороскоп на июль – 2022Июль для Козерогов – время поиска ответов на важные вопросы. Многие представители знака поймут, чем хотят заниматься по жизни, и даже решатся на смену работы. Вероятны и внезапные знакомства, которые быстро перерастут в дружеские или даже романтические отношения.Кроме этого, Козерогам столь же неожиданно могут предложить отправиться в путешествие или на мероприятие – пользуйтесь случаем, в поездках вы сможете наладить контакты с людьми, которые окажут вам поддержку в делах. Удастся решить и давние конфликты – человек, обидевшийся на вас, сменит гнев на милость.Водолей – гороскоп на июль – 2022Такого насыщенного периода у Водолеев не было с начала года, поэтому только от вас зависит, как пройдет этот июль – чем больше успеете, тем больше интересных и приятных событий ждет вас в третьей декаде месяца.Многих Водолеев ждут поездки за рубеж, поэтому важно завершить все накопившиеся дела до середины месяца. При этом не отказывайтесь от помощи – близкие люди помогут решить все проблемы.Что касается деловой сферы, большинству Водолеев поступят предложения о новой работе. А последняя неделя июля принесет удачу в личных отношениях – вам удастся решить давние проблемы, мешавшие двигаться вперед вам и вашей второй половине.Рыбы – гороскоп на июль – 2022В июле Рыбы ощутят прилив вдохновения – вас будут буквально преследовать новые идеи, и пусть они сначала кажутся нереальными. Взявшись за их реализацию, вы непременно встретите людей, которые вас поддержат, более того, даже станут вашими друзьями.Вторая половина июля также благоприятна в деловой сфере – особенно хорошо проводить в это время переговоры, вы на всех производите самое прекрасное впечатление.А третью декаду лучше провести с семьей – отдых с близкими подарит множество позитивных эмоций.Читайте также: Встречаем год Тигра: гороскоп – 2022 для всех знаков зодиака

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