https://uz.sputniknews.ru/20220630/jara-ne-spadaet--uzgidromet-25768784.html

Жара не спадает – Узгидромет

Жара не спадает – Узгидромет

Однако синоптики просят граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также отдыхающих и водителей, находящихся в горной местности соблюдать меры предосторожности.

2022-06-30T09:11+0500

2022-06-30T09:11+0500

2022-06-30T10:03+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня солнечно, без осадков. Однако возможно усиление ветра. Температура воздуха прогреется до 39-41 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по территории республики сохраняется сухая и жаркая погода, без осадков. Однако местами возможно усиление ветра, включая пыльный паземок. Воздух прогреется до 37-42 градусов, на юге и в пустынных районах будет сухо и жарко — 43-45 градусов.По горным и предгорным районам небольшая, местами переменная облачность, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Температура 30-35градусов.Узгидромет также предупреждает, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых потоков и паводков с территории Кыргызстана.Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы просят соблюдать меры предосторожности.Читайте также: Что изменится в Узбекистане с 1 июля

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