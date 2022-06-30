https://uz.sputniknews.ru/20220630/kuda-uzbekistan-eksportiruet-televizory-25767763.html

Куда Узбекистан экспортирует телевизоры

Куда Узбекистан экспортирует телевизоры

Россия вошла в тройку лидеров стран - импортеров телевизоров из республики.

2022-06-30T07:30+0500

2022-06-30T07:30+0500

2022-06-30T07:31+0500

экономика

узбекистан

россия

экспорт

импорт

телевизор

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В январе - мае Узбекистан экспортировал 47 800 телевизоров в 12 стран мира, сообщает пресс-служба Госкомстата.Общая сумма экспорта составила $8,3 млн.По данным ведомства экспорт телевизоров увеличился на 14 600 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Тройку лидеров открывает Азербайджан, который закупил у республики 23 300 телевизора. На втором месте Россия – 11 200 единиц и Казахстан – 6 700 штук.Далее следуют соседние Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.Уточним, по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Россия готова увеличить экспорт продовольствия — Путин

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узбекистан, россия, экспорт, импорт, телевизор, госкомстат