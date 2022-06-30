https://uz.sputniknews.ru/20220630/mejdunarodnyy-festival-vkrattse-jdet-filmy-iz-uzbekistana--25749419.html

Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана

Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана

Конкурс пройдет по трем направлениям: основное международное, детское международное, российское – среди регионального кино.

2022-06-30T07:45+0500

2022-06-30T07:45+0500

2022-06-30T07:45+0500

россия

фестиваль

кино

волгоград

конкурс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Международный кинофестиваль короткометражного кино "Дни короткометражных фильмов “Вкратце!"2022” приглашает фильмы Узбекистана принять участие в конкурсе. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.Как отметила в своем сообщении директор фестиваля Инесса Тропина, это уже девятый по счету фестиваль и узбекистанские фильмы ранее участвовали в отборе, однако пока не входили в конкурсную программу.На конкурс принимаются короткометражные фильмы в категориях: игровое, документальное кино, анимация, экспериментальное кино и видеоарт; отдельно выделена категория кино для детей. Хронометраж фильмов — до 25 минут.Как это будет?Зрители увидят десятки лучших короткометражных фильмов из разных стран мира, а также спецпрограммы полного метра, фестивалей-партнёров. На разных площадках пройдут лекции, мастер-классы и дополнительные творческие программы.Документы на участие принимаются до 1 сентября 2022 года. Сам кинофестиваль пройдет в Волгограде в декабре этого года. С условиями и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация развития человеческого капитала "Открытый город" (Волгоград).Читайте также: В Ташкенте пройдет парад невест

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фестиваль, кино, волгоград, конкурс, узбекистан