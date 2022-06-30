https://uz.sputniknews.ru/20220630/mejdunarodnyy-festival-vkrattse-jdet-filmy-iz-uzbekistana--25749419.html
Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана
Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана
Конкурс пройдет по трем направлениям: основное международное, детское международное, российское – среди регионального кино.
2022-06-30T07:45+0500
2022-06-30T07:45+0500
2022-06-30T07:45+0500
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фестиваль
кино
волгоград
конкурс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Международный кинофестиваль короткометражного кино "Дни короткометражных фильмов “Вкратце!"2022” приглашает фильмы Узбекистана принять участие в конкурсе. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.Как отметила в своем сообщении директор фестиваля Инесса Тропина, это уже девятый по счету фестиваль и узбекистанские фильмы ранее участвовали в отборе, однако пока не входили в конкурсную программу.На конкурс принимаются короткометражные фильмы в категориях: игровое, документальное кино, анимация, экспериментальное кино и видеоарт; отдельно выделена категория кино для детей. Хронометраж фильмов — до 25 минут.Как это будет?Зрители увидят десятки лучших короткометражных фильмов из разных стран мира, а также спецпрограммы полного метра, фестивалей-партнёров. На разных площадках пройдут лекции, мастер-классы и дополнительные творческие программы.Документы на участие принимаются до 1 сентября 2022 года. Сам кинофестиваль пройдет в Волгограде в декабре этого года. С условиями и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация развития человеческого капитала "Открытый город" (Волгоград).Читайте также: В Ташкенте пройдет парад невест
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MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, кино, волгоград, конкурс, узбекистан
Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана
Конкурс пройдет по трем направлениям: основное международное, детское международное, российское – среди регионального кино.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Международный кинофестиваль короткометражного кино "Дни короткометражных фильмов “Вкратце!"2022” приглашает фильмы Узбекистана принять участие в конкурсе. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили организаторы мероприятия.
“Международный кинофестиваль короткометражных фильмов "Вкратце!" создан и проводится в Волгоградской области с 2013 года. Ежегодно на участие в нем поступают сотни заявок. Конкурсную программу оценивает авторитетное международное жюри.”
Как отметила в своем сообщении директор фестиваля Инесса Тропина, это уже девятый по счету фестиваль и узбекистанские фильмы ранее участвовали в отборе, однако пока не входили в конкурсную программу.
На конкурс принимаются короткометражные фильмы в категориях: игровое, документальное кино, анимация, экспериментальное кино и видеоарт; отдельно выделена категория кино для детей. Хронометраж фильмов — до 25 минут.
Зрители увидят десятки лучших короткометражных фильмов из разных стран мира, а также спецпрограммы полного метра, фестивалей-партнёров. На разных площадках пройдут лекции, мастер-классы и дополнительные творческие программы.
Документы на участие принимаются до 1 сентября 2022 года. Сам кинофестиваль пройдет в Волгограде в декабре этого года. С условиями и формой подачи заявки можно ознакомиться на сайте кинофестиваля
.
Организатором мероприятия выступает автономная некоммерческая организация развития человеческого капитала "Открытый город" (Волгоград).