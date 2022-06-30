https://uz.sputniknews.ru/20220630/mirziyoev-podaril-kompyuter-patsientke-tsentra-detskoy-gematologii-25781474.html

Мирзиёев подарил компьютер пациентке Центра детской гематологии

Мирзиёев подарил компьютер пациентке Центра детской гематологии

Президент ответил на письмо девочки, полученное им во время посещения центра 17 июня.

2022-06-30T13:33+0500

2022-06-30T13:33+0500

2022-06-30T13:33+0500

общество

шавкат мирзиёев

подарок

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ответил на письмо одной из пациенток Центра детской гематологии. Само письмо и подарок от президента домой к маленькой Одинахон доставил хоким Сырдарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Глава государства посетил Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии 17 июня. Тогда он проверил условия работы в новой лечебнице, пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Дети написали президенту письма, которые Шавкат Мирзиёев обещал прочесть и ответить на каждое.Среди этих писем было послание маленькой Одинахон. В своем письме главе государства она рассказала, что в будущем хочет стать поваром, а из школьных предметов больше всего любит музыку, рисование и языки. Она получила не только ответ от президента, но и подарок – компьютер.Центр детской гематологии был выделен из состава Республиканского центра гематологии как отдельное медицинское учреждение в мае 2021 года. Лечебница рассчитана на 160 пациентов. Здесь есть отделения детской онкогематологии, гематологии, онкологии, реанимации, гемодиализа и плазмафереза, стационарные и амбулаторные поликлиники. При медицинском учреждении действует первая госпитальная школа "Мехрли мактаб" на 40 мест.Читайте также: Мирзиёев поручил привлечь в страну 50 иностранных брендов

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шавкат мирзиёев, подарок