https://uz.sputniknews.ru/20220630/mirziyoev-podaril-kompyuter-patsientke-tsentra-detskoy-gematologii-25781474.html
Мирзиёев подарил компьютер пациентке Центра детской гематологии
Мирзиёев подарил компьютер пациентке Центра детской гематологии
Президент ответил на письмо девочки, полученное им во время посещения центра 17 июня.
2022-06-30T13:33+0500
2022-06-30T13:33+0500
2022-06-30T13:33+0500
общество
шавкат мирзиёев
подарок
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ответил на письмо одной из пациенток Центра детской гематологии. Само письмо и подарок от президента домой к маленькой Одинахон доставил хоким Сырдарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Глава государства посетил Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии 17 июня. Тогда он проверил условия работы в новой лечебнице, пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Дети написали президенту письма, которые Шавкат Мирзиёев обещал прочесть и ответить на каждое.Среди этих писем было послание маленькой Одинахон. В своем письме главе государства она рассказала, что в будущем хочет стать поваром, а из школьных предметов больше всего любит музыку, рисование и языки. Она получила не только ответ от президента, но и подарок – компьютер.Центр детской гематологии был выделен из состава Республиканского центра гематологии как отдельное медицинское учреждение в мае 2021 года. Лечебница рассчитана на 160 пациентов. Здесь есть отделения детской онкогематологии, гематологии, онкологии, реанимации, гемодиализа и плазмафереза, стационарные и амбулаторные поликлиники. При медицинском учреждении действует первая госпитальная школа "Мехрли мактаб" на 40 мест.Читайте также: Мирзиёев поручил привлечь в страну 50 иностранных брендов
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шавкат мирзиёев, подарок
Мирзиёев подарил компьютер пациентке Центра детской гематологии
Президент ответил на письмо девочки, полученное им во время посещения центра 17 июня.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ответил на письмо одной из пациенток Центра детской гематологии. Само письмо и подарок от президента домой к маленькой Одинахон доставил хоким Сырдарьинской области, сообщает пресс-секретарь президента
Шерзод Асадов.
Глава государства посетил Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии 17 июня. Тогда он проверил условия работы в новой лечебнице, пообщался с маленькими пациентами и их родителями. Дети написали президенту письма, которые Шавкат Мирзиёев обещал прочесть и ответить на каждое.
Среди этих писем было послание маленькой Одинахон. В своем письме главе государства она рассказала, что в будущем хочет стать поваром, а из школьных предметов больше всего любит музыку, рисование и языки. Она получила не только ответ от президента, но и подарок – компьютер.
"Идеальное поколение, о котором мы мечтаем, будет состоять из юношей и девушек, овладевающих такими современными знаниями и профессиями. Я уверен, что при высоких устремлениях и усердии ты обязательно добьешься поставленных целей. Думаю, что подаренный компьютер поможет тебе в этом. Пусть всегда сопутствуют тебе благие намерения твоего сердца", - написал в письме Шавкат Мирзиёев.
Центр детской гематологии был выделен из состава Республиканского центра гематологии как отдельное медицинское учреждение в мае 2021 года. Лечебница рассчитана на 160 пациентов. Здесь есть отделения детской онкогематологии, гематологии, онкологии, реанимации, гемодиализа и плазмафереза, стационарные и амбулаторные поликлиники. При медицинском учреждении действует первая госпитальная школа "Мехрли мактаб" на 40 мест.