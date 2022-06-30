https://uz.sputniknews.ru/20220630/nadeemsya-na-vashe-miloserdie-otets-marokkanskogo-naemnika-v-dnr-napisal-pismo-putinu-25785064.html

"Надеемся на ваше милосердие": отец марокканского наемника в ДНР написал письмо Путину

"Надеемся на ваше милосердие": отец марокканского наемника в ДНР написал письмо Путину

Отец приговоренного к смертной казни уроженца Марокко Брагима Саадуна попросил редакцию RT Arabic передать письмо российскому президенту.

2022-06-30T18:11+0500

2022-06-30T18:11+0500

2022-06-30T18:11+0500

специальная военная операция россии в донбассе

марокко

владимир путин

письмо

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Отец наемника из Марокко Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в Донецкой Народной Республике, попросил редакцию RT Arabic передать письмо президенту России Владимиру Путину.Перевод письма опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Краткое содержание письма публикует RT на русском:Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле письмо пока не получили.Напомним, Ибрагим Саадун сдался в плен бойцам Народной милиции ДНР во время боя под Мариуполем. Верховный суд народной республики приговорил его и двух британских наемников к смертной казни за наемничество и действия, направленные на захват власти в стране.МИД ДНР 27 июня удовлетворил запрос властей Марокко на общение с осужденным и на присутствие родственников Саадуна на апелляционных заседаниях.Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины

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марокко, владимир путин, письмо