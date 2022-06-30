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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220630/nadeemsya-na-vashe-miloserdie-otets-marokkanskogo-naemnika-v-dnr-napisal-pismo-putinu-25785064.html
"Надеемся на ваше милосердие": отец марокканского наемника в ДНР написал письмо Путину
"Надеемся на ваше милосердие": отец марокканского наемника в ДНР написал письмо Путину
Отец приговоренного к смертной казни уроженца Марокко Брагима Саадуна попросил редакцию RT Arabic передать письмо российскому президенту.
2022-06-30T18:11+0500
2022-06-30T18:11+0500
специальная военная операция россии в донбассе
марокко
владимир путин
письмо
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Отец наемника из Марокко Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в Донецкой Народной Республике, попросил редакцию RT Arabic передать письмо президенту России Владимиру Путину.Перевод письма опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Краткое содержание письма публикует RT на русском:Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле письмо пока не получили.Напомним, Ибрагим Саадун сдался в плен бойцам Народной милиции ДНР во время боя под Мариуполем. Верховный суд народной республики приговорил его и двух британских наемников к смертной казни за наемничество и действия, направленные на захват власти в стране.МИД ДНР 27 июня удовлетворил запрос властей Марокко на общение с осужденным и на присутствие родственников Саадуна на апелляционных заседаниях.Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
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марокко, владимир путин, письмо

"Надеемся на ваше милосердие": отец марокканского наемника в ДНР написал письмо Путину

18:11 30.06.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Отец приговоренного к смертной казни уроженца Марокко Брагима Саадуна попросил редакцию RT Arabic передать письмо российскому президенту.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Отец наемника из Марокко Брагима Саадуна, приговоренного к смертной казни в Донецкой Народной Республике, попросил редакцию RT Arabic передать письмо президенту России Владимиру Путину.
Перевод письма опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.
Краткое содержание письма публикует RT на русском:
Брагим Саадун приехал на Украину в 2019 году "исключительно для того, чтобы продолжать учиться";
в силу молодости сын не обладал достаточным жизненным опытом и не умел правильно выбирать себе круг общения;
в 2021 году "ввиду юного возраста Брагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путём привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами";
"Мы даже не подозревали, что Брагим был переведён на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года";
"Брагим — жертва манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей";
"Уважаемый Владимир Владимирович, мы надеемся на Ваше милосердие и мудрость, ведь Вы и сами являетесь отцом и знаете об отцовских чувствах не понаслышке… Мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына".
Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле письмо пока не получили.
Напомним, Ибрагим Саадун сдался в плен бойцам Народной милиции ДНР во время боя под Мариуполем. Верховный суд народной республики приговорил его и двух британских наемников к смертной казни за наемничество и действия, направленные на захват власти в стране.
МИД ДНР 27 июня удовлетворил запрос властей Марокко на общение с осужденным и на присутствие родственников Саадуна на апелляционных заседаниях.
Читайте также: Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя со спецназом Украины
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