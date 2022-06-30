https://uz.sputniknews.ru/20220630/ochered-za-kievom-rossiya-vyvela-garnizon-s-ostrova-zmeinyy-25787969.html
Очередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
Очередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы продемонстрировать миру, что Россия не препятствует вывозу сельхозпродукции с Украины. Слово за Киевом, который до сих пор не разминирует побережье Черного моря.
2022-06-30T14:08+0500
2022-06-30T14:08+0500
2022-06-30T14:08+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
остров
украина
черное море
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный, сообщили в четверг журналистам в российском министерстве обороны.Как отмечается, данный шаг сделан для того, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины. В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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киев, остров, украина, черное море
Очередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы продемонстрировать миру, что Россия не препятствует вывозу сельхозпродукции с Украины. Слово за Киевом, который до сих пор не разминирует побережье Черного моря.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный, сообщили в четверг журналистам в российском министерстве обороны.
Как отмечается, данный шаг сделан для того, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.
"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — сказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".
В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.