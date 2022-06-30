https://uz.sputniknews.ru/20220630/ochered-za-kievom-rossiya-vyvela-garnizon-s-ostrova-zmeinyy-25787969.html

Очередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный

Очередь за Киевом: Россия вывела гарнизон с острова Змеиный

ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы продемонстрировать миру, что Россия не препятствует вывозу сельхозпродукции с Украины. Слово за Киевом, который до сих пор не разминирует побережье Черного моря.

2022-06-30T14:08+0500

2022-06-30T14:08+0500

2022-06-30T14:08+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

остров

украина

черное море

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вооруженные силы России вывели гарнизон с острова Змеиный, сообщили в четверг журналистам в российском министерстве обороны.Как отмечается, данный шаг сделан для того, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины. В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

киев

украина

черное море

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киев, остров, украина, черное море