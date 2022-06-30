https://uz.sputniknews.ru/20220630/platforma-elektronnoy-kommertsii-tradeuz-pomojet-nayti-partnerov-dlya-eksporta-25781010.html

Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта

Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта

Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта.

2022-06-30T13:12+0500

2022-06-30T13:12+0500

2022-06-30T13:12+0500

узбекистан

электронная коммерция

партнерство

экспорт

товар

экономика

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня, 30 июня, в Ташкенте в гостинице "International Hotel Tashkent" прошла торжественная церемония запуска проекта "TradeUZ.com" - первой Национальной платформы электронной коммерции в Центральной Азии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Она позволит малым и средним компаниям-экспортерам из Узбекистана в режиме онлайн легко найти доверенных и успешных зарубежных партнеров для организации экспорта своей продукции. А за этим - расширение географии поставок, рост экспорта и развитие экономики страны в целом.Как сообщает наш корреспондент, которая присутствует на церемонии запуска платформы, на сегодняшний день TradeUZ располагает информацией о порядка 3 тыс. узбекских экспортерах, 10 тыс. зарубежных покупателях, а также о более чем 5 тыс. товаров.Проект реализован Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ).Читайте также:В МИД Узбекистана создали новое управление "мягкой силы"

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узбекистан, электронная коммерция, партнерство, экспорт, товар