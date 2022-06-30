https://uz.sputniknews.ru/20220630/platforma-elektronnoy-kommertsii-tradeuz-pomojet-nayti-partnerov-dlya-eksporta-25781010.html
Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта
Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта
Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта.
2022-06-30T13:12+0500
2022-06-30T13:12+0500
2022-06-30T13:12+0500
узбекистан
электронная коммерция
партнерство
экспорт
товар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1e/25781093_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4022ce068c6cdfcf7ebf784f5304c00e.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня, 30 июня, в Ташкенте в гостинице "International Hotel Tashkent" прошла торжественная церемония запуска проекта "TradeUZ.com" - первой Национальной платформы электронной коммерции в Центральной Азии. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Она позволит малым и средним компаниям-экспортерам из Узбекистана в режиме онлайн легко найти доверенных и успешных зарубежных партнеров для организации экспорта своей продукции. А за этим - расширение географии поставок, рост экспорта и развитие экономики страны в целом.Как сообщает наш корреспондент, которая присутствует на церемонии запуска платформы, на сегодняшний день TradeUZ располагает информацией о порядка 3 тыс. узбекских экспортерах, 10 тыс. зарубежных покупателях, а также о более чем 5 тыс. товаров.Проект реализован Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ).Читайте также:В МИД Узбекистана создали новое управление "мягкой силы"
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1e/25781093_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a0a1228a7caa88233fa60f99611e7c82.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, электронная коммерция, партнерство, экспорт, товар
Платформа электронной коммерции TradeUZ поможет найти партнеров для экспорта
На сегодняшний день TradeUZ располагает информацией о порядка 3 тыс. узбекских экспортерах, 10 тыс. зарубежных покупателях, а также о более чем 5 тыс. товаров.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня, 30 июня, в Ташкенте в гостинице "International Hotel Tashkent" прошла торжественная церемония запуска проекта "TradeUZ.com" - первой Национальной платформы электронной коммерции в Центральной Азии.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Она позволит малым и средним компаниям-экспортерам из Узбекистана в режиме онлайн легко найти доверенных и успешных зарубежных партнеров для организации экспорта своей продукции. А за этим - расширение географии поставок, рост экспорта и развитие экономики страны в целом.
"TradeUZ призван внести значительный вклад в укрепление позиций Узбекистана в качестве страны, задающей высокую динамику развития электронной коммерции в Центральной Азии", - рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бахитер Рахимов.
Как сообщает наш корреспондент, которая присутствует на церемонии запуска платформы, на сегодняшний день TradeUZ располагает информацией о порядка 3 тыс. узбекских экспортерах, 10 тыс. зарубежных покупателях, а также о более чем 5 тыс. товаров.
"Этот проект - очередной шаг на пути углубления сотрудничества между нашими странами. Он послужит повышению объемов экспорта конкурентоспособной узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью, а значит, развитию экономики страны. Надеюсь, что стороны продолжат работу в стремлении раскрыть незадействованный потенциал в области цифровых технологий", - добавил Рахимов.
Проект реализован Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в сотрудничестве с Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея (МТПЭ) и Корейским институтом развития технологий (КИАТ).