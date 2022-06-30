https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-mid-uzbekistana-sozdali-novoe-upravlenie-myagkoy-sily-25771008.html
В МИД Узбекистана создали новое управление "мягкой силы"
В МИД Узбекистана создали новое управление "мягкой силы"
Чем будет заниматься новое подразделение в структуре внешнеполитического ведомства Узбекистана — читайте в нашем материале.
2022-06-30T10:14+0500
2022-06-30T10:14+0500
2022-06-30T10:14+0500
политика
мид узбекистана
узбекистан
управление
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В структуре МИД Узбекистана учредили Управление по культурно-гуманитарному сотрудничеству, которое будет ответственно за использование инструментов "мягкой силы", а также за народную, культурную и спортивную дипломатию. Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что новое управление создали в целях дальнейшего расширения сотрудничества с международными организациями в сферах культуры, науки и образования, здравоохранения, спорта и туризма и гуманитарных связей.По информации узбекистанского МИД, данное подразделение будет выполнять координирующую роль в реализации внешнеполитических задач страны в глобальном диалоге цивилизаций и продвижении ее имиджа на мировой арене.Также именно в этом управлении будут решать вопросы поиска, возвращения, в том числе путем получения копий или дубликата оригиналов, национального культурного и научного наследия Узбекистана, объекты которого хранятся в зарубежных музейных фондах, архивах и коллекциях.Кроме этого, в подразделении будут оказывать содействие в расширении сотрудничества и реализации совместных проектов с другими государствами по изучению и представлению за рубежом узбекского языка, культуры, истории и литературы. Там же будут приниматься меры по организации стажировок студентов и заключению межвузовских и межакадемических соглашений и меморандумов в тех направлениях, которые входят в компетенцию управления.Приоритет деятельности данного отдела будет отдан активному использованию инструментов "мягкой силы", а также народной, культурной и спортивной дипломатии.Должность начальника управления с 1 июля 2022 года будет занимать Анвар Абдухалимов, который также является советником министра по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения законодательства о государственном языке.Читайте также:Норов: опытные журналисты войдут в экспертную группу при МИД УзбекистанаМИД: международный гуманитарный хаб поможет преодолеть кризис в Афганистане
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мид узбекистана, узбекистан, управление
В МИД Узбекистана создали новое управление "мягкой силы"
Чем будет заниматься новое подразделение в структуре внешнеполитического ведомства Узбекистана — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В структуре МИД Узбекистана учредили Управление по культурно-гуманитарному сотрудничеству, которое будет ответственно за использование инструментов "мягкой силы", а также за народную, культурную и спортивную дипломатию. Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Известно, что новое управление создали в целях дальнейшего расширения сотрудничества с международными организациями в сферах культуры, науки и образования, здравоохранения, спорта и туризма и гуманитарных связей.
По информации узбекистанского МИД, данное подразделение будет выполнять координирующую роль в реализации внешнеполитических задач страны в глобальном диалоге цивилизаций и продвижении ее имиджа на мировой арене.
Также именно в этом управлении будут решать вопросы поиска, возвращения, в том числе путем получения копий или дубликата оригиналов, национального культурного и научного наследия Узбекистана, объекты которого хранятся в зарубежных музейных фондах, архивах и коллекциях.
Кроме этого, в подразделении будут оказывать содействие в расширении сотрудничества и реализации совместных проектов с другими государствами по изучению и представлению за рубежом узбекского языка, культуры, истории и литературы. Там же будут приниматься меры по организации стажировок студентов и заключению межвузовских и межакадемических соглашений и меморандумов в тех направлениях, которые входят в компетенцию управления.
Приоритет деятельности данного отдела будет отдан активному использованию инструментов "мягкой силы", а также народной, культурной и спортивной дипломатии.
Должность начальника управления с 1 июля 2022 года будет занимать Анвар Абдухалимов, который также является советником министра по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения законодательства о государственном языке.