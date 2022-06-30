https://uz.sputniknews.ru/20220630/pojar-v-zaravshanskom-parke--podrobnosti--25783495.html

Пожар в Заравшанском парке – подробности

Пожар в Заравшанском парке – подробности

Происшествие стало четвертым, причины ЧП устанавливаются

2022-06-30T12:51+0500

2022-06-30T12:51+0500

2022-06-30T12:56+0500

происшествия

пожар

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вчера, 29 июня, в Заравшанском национальном природном парке недалеко от Самарканда вспыхнул пожар. Возгорание началось в 13:15 по местному времени, сообщает STV.На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных расчетов Управления по чрезвычайным ситуациям. Полностью ликвидировать огонь удалось к 17:00.В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины возгорания и размер нанесенного ущерба.Ранее в парке уже происходили пожары. Вчерашний стал уже четвертым за последние несколько лет.Читайте также:В Оше произошел крупный пожар — видеоВ Афганистане произошло небольшое землетрясение

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пожар