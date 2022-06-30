https://uz.sputniknews.ru/20220630/pojar-v-zaravshanskom-parke--podrobnosti--25783495.html
Пожар в Заравшанском парке – подробности
Пожар в Заравшанском парке – подробности
Происшествие стало четвертым, причины ЧП устанавливаются
2022-06-30T12:51+0500
2022-06-30T12:51+0500
2022-06-30T12:56+0500
происшествия
пожар
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Вчера, 29 июня, в Заравшанском национальном природном парке недалеко от Самарканда вспыхнул пожар. Возгорание началось в 13:15 по местному времени, сообщает STV.На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных расчетов Управления по чрезвычайным ситуациям. Полностью ликвидировать огонь удалось к 17:00.В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины возгорания и размер нанесенного ущерба.Ранее в парке уже происходили пожары. Вчерашний стал уже четвертым за последние несколько лет.Читайте также:В Оше произошел крупный пожар — видеоВ Афганистане произошло небольшое землетрясение
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пожар
Пожар в Заравшанском парке – подробности
12:51 30.06.2022 (обновлено: 12:56 30.06.2022)
Происшествие стало уже четвертым за последние несколько лет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Вчера, 29 июня, в Заравшанском национальном природном парке недалеко от Самарканда вспыхнул пожар. Возгорание началось в 13:15 по местному времени, сообщает STV.
На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных расчетов Управления по чрезвычайным ситуациям. Полностью ликвидировать огонь удалось к 17:00.
В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины возгорания и размер нанесенного ущерба.
Ранее в парке уже происходили пожары. Вчерашний стал уже четвертым за последние несколько лет.