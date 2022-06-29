https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-afganistane-proizoshlo-nebolshoe-zemletryasenie--25731978.html
В Афганистане произошло небольшое землетрясение
В Афганистане произошло небольшое землетрясение
О стихийном бедствии в соседнем государстве читайте в материале.
2022-06-29T10:56+0500
2022-06-29T10:56+0500
2022-06-29T10:56+0500
происшествия
афганистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сегодня утром, в 09.30 по ташкентскому времени, в Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Координаты землетрясения: 36,4 градусов северной широты; 70,69 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,7. Глубина 195 км.Расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 556 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Узунский район — 2 балла, 296 км.Ранее, 22 июня, в 1.34 по ташкентскому времени, в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. В четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло свыше 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Позже по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи.Читайте также:Последствия землетрясения в Афганистане — фото
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афганистан, землетрясение
В Афганистане произошло небольшое землетрясение
О стихийном бедствии в соседнем государстве читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Сегодня утром, в 09.30 по ташкентскому времени, в Афганистане произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра
сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Координаты землетрясения: 36,4 градусов северной широты; 70,69 градусов восточной долготы.
Магнитуда М=5,7. Глубина 195 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 556 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Узунский район — 2 балла, 296 км.
Ранее, 22 июня, в 1.34 по ташкентскому времени, в Афганистане случилось мощное землетрясение
магнитудой 6,1 балла. В четырех районах юго-восточной провинции Пактика погибло свыше 1000 человек и еще тысячи получили ранения. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.
Позже по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи
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