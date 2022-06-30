https://uz.sputniknews.ru/20220630/savdogarbank-smenil-nazvanie-25788281.html

"Савдогарбанк" сменил название

"Савдогарбанк" сменил название

Собрание акционеров одобрило финансовые итоги банка за прошлый год, признав их удовлетворительными.

2022-06-30T14:41+0500

2022-06-30T14:41+0500

2022-06-30T14:41+0500

общество

название

"савдогарбанк"

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. "Савдогарбанк" изменил название на "Гарант банк". Такое решение приняли акционеры на общем собрании. Кроме того, акционеры одобрили финансовые итоги банка за прошлый год, признав их удовлетворительными.Активы Савдогарбанка составляют 1,372 млрд. сумов, чистая прибыль – 2,2 млрд сумов. При этом доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банка – 11,2%."Савдогарбанк" был учрежден в 1994 году в качестве специального банка, обслуживающего услуги предприятиям сферы торговли. В 1998 году после слияния с "Енгилсаноатбанком" уставный капитал достиг 1 млрд долларов.В 2000 году к "Савдогарбанку" присоединился "Мевасабзавотбанк", с капиталом 1,5 млрд долларов.Читайте также: Зачем Узбекистану БРИКС — мнения экспертов

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название, "савдогарбанк"