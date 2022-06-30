Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото
16:19 30.06.2022 (обновлено: 16:29 30.06.2022)
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
В конкурсе участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал, опередив команды Германии, Катара и Азербайджана. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Минобороне.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
На базе учебного центра "Командо", расположенном в турецком городе Эгридир, состоялся международный конкурс "Лучшая команда снайперов" среди военнослужащих.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
В нем участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Дневные и ночные состязания продолжались десять дней. Эти соревнования отличаются от других снайперских соревнований тем, что в них упражнения по стрельбе выполнялись во время движения на вертолете и катере.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Также в состязаниях нельзя было применять лазерные дальномеры. Снайперы определяли цели на расстоянии 1000 и более метров с помощью оптических приборов и ликвидировали их в течение заданного времени.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Помимо этого, участники в ночное время в течение 6 часов передвигались по горной местности по магнитному азимуту, уничтожая цель на неопределенном расстоянии.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
"Несмотря на то, что для военнослужащих команды Министерства обороны Узбекистана территория проводимых соревнований была незнакома, не было полной информации о мишенях и упражнениях, наши участники успешно выполнили все условия и заняли почетное второе место среди 12 зарубежных стран. Первое место досталось представителям принимающей страны", - добавили в ведомстве.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
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