https://uz.sputniknews.ru/20220630/snaypery-minoborony-uzbekistana-podnyalis-na-pedestal--foto-25792093.html

Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото

Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото

В конкурсе участвовали 33 команды из 12 государств.

2022-06-30T16:19+0500

2022-06-30T16:19+0500

2022-06-30T16:29+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал, опередив команды Германии, Катара и Азербайджана. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Минобороне.На базе учебного центра "Командо", расположенном в турецком городе Эгридир, состоялся международный конкурс "Лучшая команда снайперов" среди военнослужащих. В нем участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.Дневные и ночные состязания продолжались десять дней. Эти соревнования отличаются от других снайперских соревнований тем, что в них упражнения по стрельбе выполнялись во время движения на вертолете и катере.Также в состязаниях нельзя было применять лазерные дальномеры. Снайперы определяли цели на расстоянии 1000 и более метров с помощью оптических приборов и ликвидировали их в течение заданного времени.Помимо этого, участники в ночное время в течение 6 часов передвигались по горной местности по магнитному азимуту, уничтожая цель на неопределенном расстоянии."Несмотря на то, что для военнослужащих команды Министерства обороны Узбекистана территория проводимых соревнований была незнакома, не было полной информации о мишенях и упражнениях, наши участники успешно выполнили все условия и заняли почетное второе место среди 12 зарубежных стран. Первое место досталось представителям принимающей страны", - добавили в ведомстве.Читайте также:Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны

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