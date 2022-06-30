Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220630/snaypery-minoborony-uzbekistana-podnyalis-na-pedestal--foto-25792093.html
Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото
Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото
В конкурсе участвовали 33 команды из 12 государств.
2022-06-30T16:19+0500
2022-06-30T16:29+0500
спорт
узбекистан
минобороны узбекистана
снайпер
конкур
спортивные соревнования
соревнования
спецназ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1e/25792568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbcbe1784f7585e8f585ee2171f0f609.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал, опередив команды Германии, Катара и Азербайджана. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Минобороне.На базе учебного центра "Командо", расположенном в турецком городе Эгридир, состоялся международный конкурс "Лучшая команда снайперов" среди военнослужащих. В нем участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.Дневные и ночные состязания продолжались десять дней. Эти соревнования отличаются от других снайперских соревнований тем, что в них упражнения по стрельбе выполнялись во время движения на вертолете и катере.Также в состязаниях нельзя было применять лазерные дальномеры. Снайперы определяли цели на расстоянии 1000 и более метров с помощью оптических приборов и ликвидировали их в течение заданного времени.Помимо этого, участники в ночное время в течение 6 часов передвигались по горной местности по магнитному азимуту, уничтожая цель на неопределенном расстоянии."Несмотря на то, что для военнослужащих команды Министерства обороны Узбекистана территория проводимых соревнований была незнакома, не было полной информации о мишенях и упражнениях, наши участники успешно выполнили все условия и заняли почетное второе место среди 12 зарубежных стран. Первое место досталось представителям принимающей страны", - добавили в ведомстве.Читайте также:Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1e/25792568_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4eea3c3fc1ea499e06fe86930f9a3114.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, минобороны узбекистана, снайпер, конкур, спортивные соревнования, соревнования, спецназ

Снайперы Минобороны Узбекистана поднялись на пьедестал — фото

16:19 30.06.2022 (обновлено: 16:29 30.06.2022)
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В конкурсе участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал, опередив команды Германии, Катара и Азербайджана. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Минобороне.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
На базе учебного центра "Командо", расположенном в турецком городе Эгридир, состоялся международный конкурс "Лучшая команда снайперов" среди военнослужащих.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
В нем участвовали 33 команды из 12 государств, представлявшие морской спецназ, наземный спецназ и силы специальных операций страны.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Дневные и ночные состязания продолжались десять дней. Эти соревнования отличаются от других снайперских соревнований тем, что в них упражнения по стрельбе выполнялись во время движения на вертолете и катере.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Также в состязаниях нельзя было применять лазерные дальномеры. Снайперы определяли цели на расстоянии 1000 и более метров с помощью оптических приборов и ликвидировали их в течение заданного времени.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Помимо этого, участники в ночное время в течение 6 часов передвигались по горной местности по магнитному азимуту, уничтожая цель на неопределенном расстоянии.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
"Несмотря на то, что для военнослужащих команды Министерства обороны Узбекистана территория проводимых соревнований была незнакома, не было полной информации о мишенях и упражнениях, наши участники успешно выполнили все условия и заняли почетное второе место среди 12 зарубежных стран. Первое место досталось представителям принимающей страны", - добавили в ведомстве.
© SputnikНа международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
На международном соревновании снайперы Узбекистана поднялись на пьедестал
© Sputnik
Читайте также:
Роботы и виртуальный АКМ: в Ташкенте открылась выставка разработок Минобороны
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0