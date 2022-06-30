https://uz.sputniknews.ru/20220630/territoriya-npz-v-lisichanske-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rossii-i-lnr-25769948.html
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Об этом заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
2022-06-30T09:32+0500
2022-06-30T09:32+0500
2022-06-30T10:02+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль союзных сил, а также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ). Об этом заявил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.По его словам, также подошли к концу мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные — видео
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Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
09:32 30.06.2022 (обновлено: 10:02 30.06.2022)
Об этом заявил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль союзных сил, а также завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ). Об этом заявил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, сообщает РИА Новости
.
"Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику", — написал Мирошник.
По его словам, также подошли к концу мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
"Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", — заключил посол.
В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.