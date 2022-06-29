https://uz.sputniknews.ru/20220629/sbu-otpravlyali-jitelnitsu-xersona-s-rebenkom-sobirat-razveddannye---video-25756119.html

СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные - видео

СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные - видео

Сотрудники СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора данных о расположении российских военных.

2022-06-29T18:41+0500

2022-06-29T18:41+0500

2022-06-29T18:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

ребенок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1206/86/12068643_0:258:2725:1790_1920x0_80_0_0_54f92046ce4acf928e84f13373d25590.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Жительницу поселка на границе Херсонской и Николаевской областей сотрудники СБУ вынуждали выходить в прифронтовую зону с сыном для сбора разведданных о местоположении российских войск за вознаграждение в 1,5 тыс. гривен, что составляет чуть более 2,6 тыс. рублей или 551 тыс. сумов. Известно, что ребенку не было и двух лет. Об этом женщина рассказала РИА Новости.По словам жительницы Херсона, с сотрудником СБУ женщине пришлось встречаться неоднократно.Кроме этого, она пояснила, что руководствовалась тем, что ее сын еще очень мал и в будущем не узнал бы, что родная мать рисковала его жизнью ради денег. Также она женщина отметила, что однажды российские военные в Херсоне, увидев, как она с мужем не успели получить гумпомощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками.Однако даже такое обращение со стороны российских военных не привело ее к мысли отказаться от денежной выгоды и не подвергать жизнь сына смертельной опасности.В данное время ребенок находится у российских военных, ему оказывается необходимая помощь. Один из российских военнослужащих признался РИА Новости, что ребенок стал родным для полка, и бойцы делают все, что в их силах, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Кроме питания, средств гигиены и подгузников военные привезли ему целый микроавтобус с игрушками.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ребенок