https://uz.sputniknews.ru/20220629/sbu-otpravlyali-jitelnitsu-xersona-s-rebenkom-sobirat-razveddannye---video-25756119.html
СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные - видео
СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные - видео
Сотрудники СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора данных о расположении российских военных.
2022-06-29T18:41+0500
2022-06-29T18:41+0500
2022-06-29T18:41+0500
специальная военная операция россии в донбассе
ребенок
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Жительницу поселка на границе Херсонской и Николаевской областей сотрудники СБУ вынуждали выходить в прифронтовую зону с сыном для сбора разведданных о местоположении российских войск за вознаграждение в 1,5 тыс. гривен, что составляет чуть более 2,6 тыс. рублей или 551 тыс. сумов. Известно, что ребенку не было и двух лет. Об этом женщина рассказала РИА Новости.По словам жительницы Херсона, с сотрудником СБУ женщине пришлось встречаться неоднократно.Кроме этого, она пояснила, что руководствовалась тем, что ее сын еще очень мал и в будущем не узнал бы, что родная мать рисковала его жизнью ради денег. Также она женщина отметила, что однажды российские военные в Херсоне, увидев, как она с мужем не успели получить гумпомощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками.Однако даже такое обращение со стороны российских военных не привело ее к мысли отказаться от денежной выгоды и не подвергать жизнь сына смертельной опасности.В данное время ребенок находится у российских военных, ему оказывается необходимая помощь. Один из российских военнослужащих признался РИА Новости, что ребенок стал родным для полка, и бойцы делают все, что в их силах, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Кроме питания, средств гигиены и подгузников военные привезли ему целый микроавтобус с игрушками.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ребенок
СБУ отправляли жительницу Херсона с ребенком собирать разведданные - видео
Сотрудники СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора данных о расположении российских военных.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik.
Жительницу поселка на границе Херсонской и Николаевской областей сотрудники СБУ вынуждали выходить в прифронтовую зону с сыном для сбора разведданных о местоположении российских войск за вознаграждение в 1,5 тыс. гривен, что составляет чуть более 2,6 тыс. рублей или 551 тыс. сумов. Известно, что ребенку не было и двух лет. Об этом женщина рассказала РИА Новости
.
"Сотрудник СБУ по имени Иван сказал, чтобы я шла с ребенком на Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику — в какой посадке. Я ему объяснила, он мне показал карту, я ему показала посадки. И он мне за это дал полторы тысячи", — сообщила женщина после задержания российскими военными рядом с одной из передовых позиций.
По словам жительницы Херсона, с сотрудником СБУ женщине пришлось встречаться неоднократно.
"Я просто хотела заработать денег. У нас была связь, я звонила ему — и как он мне эту фразу (условную) сказал: "Сестра умирает надо срочно ехать в Николаев", я пошла", — делится женщина подробностями взаимодействия с украинскими спецслужбами.
Кроме этого, она пояснила, что руководствовалась тем, что ее сын еще очень мал и в будущем не узнал бы, что родная мать рисковала его жизнью ради денег. Также она женщина отметила, что однажды российские военные в Херсоне, увидев, как она с мужем не успели получить гумпомощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками.
Однако даже такое обращение со стороны российских военных не привело ее к мысли отказаться от денежной выгоды и не подвергать жизнь сына смертельной опасности.
В данное время ребенок находится у российских военных, ему оказывается необходимая помощь. Один из российских военнослужащих признался РИА Новости, что ребенок стал родным для полка, и бойцы делают все, что в их силах, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Кроме питания, средств гигиены и подгузников военные привезли ему целый микроавтобус с игрушками.