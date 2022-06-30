https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-indii-redkuyu-rybu-prodali-za-179-mln-sumov-25790265.html

В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов

В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов

Рыбаки, выловившие 50-килограммовую рыбину, разбогатели в одночасье.

2022-06-30T22:46+0500

2022-06-30T22:46+0500

2022-06-30T22:46+0500

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индия

рыба

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Индии рыбаки разбогатели, продав на рынке пойманную огромную рыбину, сообщает Firstpost.Рыбаки из Западной Бенгалии выловили 50-килограммовую самку редкого вида морского окуня. Местные жители называют таких рыб Telia Bhola.На рынке в городе Дигха после трехчасового торга между потенциальными покупателями рыбину продали по цене 26 тысяч рупий (более 3,5 млн сумов) за килограмм. Таким образом, рыбаки выручили 1,3 миллиона рупий (около 179 млн сумов).По данным издания, рыбу купила некая иностранная кампания.В Индии рыбы вида Telia Bhola особенно ценят за плавательные пузыри, которые используют для изготовления снадобий в традиционной медицине. Пойманная рыбина была самкой, а значит, ее плавательные пузыри были меньше, чем у самцов того же вида.Как сообщает Firstpost, за несколько дней до этого самца такой рыбы продали за 900 тысяч рупий (124 млн сумов). Особи этого вида очень редки, выловить их удается лишь два-три раза в год, сообщили в Ассоциации рыбаков и рыботорговцев.Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото

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индия, рыба