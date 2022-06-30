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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов
В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов
Рыбаки, выловившие 50-килограммовую рыбину, разбогатели в одночасье.
2022-06-30T22:46+0500
2022-06-30T22:46+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Индии рыбаки разбогатели, продав на рынке пойманную огромную рыбину, сообщает Firstpost.Рыбаки из Западной Бенгалии выловили 50-килограммовую самку редкого вида морского окуня. Местные жители называют таких рыб Telia Bhola.На рынке в городе Дигха после трехчасового торга между потенциальными покупателями рыбину продали по цене 26 тысяч рупий (более 3,5 млн сумов) за килограмм. Таким образом, рыбаки выручили 1,3 миллиона рупий (около 179 млн сумов).По данным издания, рыбу купила некая иностранная кампания.В Индии рыбы вида Telia Bhola особенно ценят за плавательные пузыри, которые используют для изготовления снадобий в традиционной медицине. Пойманная рыбина была самкой, а значит, ее плавательные пузыри были меньше, чем у самцов того же вида.Как сообщает Firstpost, за несколько дней до этого самца такой рыбы продали за 900 тысяч рупий (124 млн сумов). Особи этого вида очень редки, выловить их удается лишь два-три раза в год, сообщили в Ассоциации рыбаков и рыботорговцев.Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото
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индия, рыба

В Индии редкую рыбу продали за 179 млн сумов

22:46 30.06.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме. Иллюстративное фото
Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Рыбаки, выловившие 50-килограммовую рыбину, разбогатели в одночасье.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Индии рыбаки разбогатели, продав на рынке пойманную огромную рыбину, сообщает Firstpost.
Рыбаки из Западной Бенгалии выловили 50-килограммовую самку редкого вида морского окуня. Местные жители называют таких рыб Telia Bhola.
На рынке в городе Дигха после трехчасового торга между потенциальными покупателями рыбину продали по цене 26 тысяч рупий (более 3,5 млн сумов) за килограмм. Таким образом, рыбаки выручили 1,3 миллиона рупий (около 179 млн сумов).
По данным издания, рыбу купила некая иностранная кампания.
В Индии рыбы вида Telia Bhola особенно ценят за плавательные пузыри, которые используют для изготовления снадобий в традиционной медицине. Пойманная рыбина была самкой, а значит, ее плавательные пузыри были меньше, чем у самцов того же вида.
Как сообщает Firstpost, за несколько дней до этого самца такой рыбы продали за 900 тысяч рупий (124 млн сумов). Особи этого вида очень редки, выловить их удается лишь два-три раза в год, сообщили в Ассоциации рыбаков и рыботорговцев.
Читайте также: В Канаде нашли прекрасно сохранившуюся мумию мамонтенка — фото
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