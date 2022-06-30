https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-surxandare-nashli-jilische-neandertaltsev-25763870.html

В Сурхандарье нашли жилище неандертальцев

В Сурхандарье нашли жилище неандертальцев

Возраст находок в горной пещере – 40-100 тысяч лет, считают историки.

2022-06-30T08:07+0500

2022-06-30T08:07+0500

2022-06-30T08:07+0500

общество

сурхандарьинская область

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Сурхандарьинской области ученые обнаружили пещеру, в которой жили неандертальцы. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.Жилище древнего человека находится в пещере Хатак на территории Сурханского заповедника. Ее обнаружили еще в 2021 году, но расположена она над вертикальной скалой на высоте 15-20 метров, поэтому до сих пор доступ к ней был ограничен. Благодаря такому расположению, жилище неандертальцев в пещере прекрасно сохранилось, говорят археологи.Археологи уже обнаружили здесь полную картину жизни и быта неандертальской семьи – останки растительного и животного происхождения, каменные орудия труда, кострище с пеплом. Есть ли в культурном слое останки самого человека – пока неизвестно, раскопки только начались, подчеркивают ученые.Ранее в пещере Тешик-Таш в Байсунском районе Сурхандарьинской области археологи обнаружили еще одну сохранившуюся стоянку неандертальца, схожую с нынешней находкой. Там же нашли самые древние останки человека на территории Узбекистана.Читайте также: В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото

сурхандарьинская область

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сурхандарьинская область, археологические раскопки