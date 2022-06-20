https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-kazaxstane-uchenye-obnarujili-tri-drevnix-zaxoroneniya---foto-25467292.html

В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото

В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото

Однако большинство из них давно разграбили люди далёкого прошлого.

2022-06-20T14:05+0500

2022-06-20T14:05+0500

2022-06-20T14:05+0500

в мире

казахстан

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Карагандинской области в Талдинском археологическом парке нашли три редких древних захоронения. Об этом в интервью ekaraganda.kz рассказал кандидат исторических наук Игорь Кукушкин, сообщает Sputnik Казахстан.Среди находок - предметы быта и украшения эпохи бронзового века.Но большинство захоронений давно разграбили люди далёкого прошлого.При этом, захоронения детей обнаружили отдельно от взрослых. Они представляют собой сооружения из плоских камней. В те времена люди полагали, что через такие булыжники дух усопшего не пройдёт и не будет тревожить их.Читайте также: Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана

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казахстан, археологические раскопки