https://uz.sputniknews.ru/20220620/v-kazaxstane-uchenye-obnarujili-tri-drevnix-zaxoroneniya---foto-25467292.html
В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото
В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото
Однако большинство из них давно разграбили люди далёкого прошлого.
2022-06-20T14:05+0500
2022-06-20T14:05+0500
2022-06-20T14:05+0500
в мире
казахстан
археологические раскопки
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В Карагандинской области в Талдинском археологическом парке нашли три редких древних захоронения. Об этом в интервью ekaraganda.kz рассказал кандидат исторических наук Игорь Кукушкин, сообщает Sputnik Казахстан.Среди находок - предметы быта и украшения эпохи бронзового века.Но большинство захоронений давно разграбили люди далёкого прошлого.При этом, захоронения детей обнаружили отдельно от взрослых. Они представляют собой сооружения из плоских камней. В те времена люди полагали, что через такие булыжники дух усопшего не пройдёт и не будет тревожить их.Читайте также: Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана
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MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, археологические раскопки
В Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото
Однако большинство из них давно разграбили люди далёкого прошлого.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
В Карагандинской области в Талдинском археологическом парке нашли три редких древних захоронения. Об этом в интервью ekaraganda.kz рассказал кандидат исторических наук Игорь Кукушкин, сообщает Sputnik Казахстан
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Среди находок - предметы быта и украшения эпохи бронзового века.
Но большинство захоронений давно разграбили люди далёкого прошлого.
"Останки перенесли, а ценные вещи забрали, оставив только бронзовые предметы", - уточняет Кукушкин.
При этом, захоронения детей обнаружили отдельно от взрослых. Они представляют собой сооружения из плоских камней. В те времена люди полагали, что через такие булыжники дух усопшего не пройдёт и не будет тревожить их.
"Также рядом с останками детей была посуда с остатками молокоподобной жидкости. Находка считается большой редкостью", – заключил кандидат исторических наук.