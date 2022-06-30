https://uz.sputniknews.ru/20220630/v-tashkente-proydut-besplatnye-kinopokazy-25775987.html

В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказы

В Ташкенте пройдут бесплатные кинопоказы

Изюминкой мероприятий станет личное присутствие актера и режиссера Фархада Махмудова.

2022-06-30T11:18+0500

2022-06-30T11:18+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В Ташкенте в рамках акции "Молодежь и кино" покажут бесплатные кинопремьеры фильмов российско-узбекского производства. Местом показов станет летний кинотеатр Ташкентского ВГИКа. Так, 30 июня в 18.00 любители семейных комедий смогут посмотреть фильм "Солнце на вкус" производства киностудии "Спутник Восток Продакшн" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+). Завтра, также в 18.00 пройдет показ ленты "Подарок пери" производства кинокомпании "ВЕГА" (Россия) и Агентства кинематографии Узбекистана (6+). Изюминкой показа второго фильма станет личное присутствие узбекистанского и российского актера, режиссера Фархада Махмудова, Наиболее известные проекты с участием Махмудова — "Бригада", "Аманат", "Барон", "Кухня", "Бедная Настя", "Последний бой майора Пугачева", "Синдром жизни", "Ибрат". Вход на просмотры - бесплатный, уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе филиала ВГИКа.Читайте также: Международный фестиваль "Вкратце!" ждет фильмы из Узбекистана

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