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Видео: какие перспективы откроют Узбекистану решения "каспийской пятёрки"
Видео: какие перспективы откроют Узбекистану решения "каспийской пятёрки"
Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на Каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.
2022-06-30T21:30+0500
2022-06-30T21:30+0500
видео
каспийский регион
узбекистан
саммит
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В Туркменистане прошел Шестой Каспийский саммит, в котором участвовал президент России. Также на встрече традиционно присутствовали главы Ирана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана.Как прошла первая за четыре года встреча "каспийской пятерки"? О чем договорились ее лидеры и как это повлияет на Узбекистан? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik отвечает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.Политический аналитик Станислав Притчин отмечает, что на прошедшем саммите президенты стран-участниц подтвердили приверженность курсу на сотрудничество в Каспийском регионе. Участники также предложили ряд инициатив, которые позволят "каспийской пятерке" активизировать свое сотрудничество не только внутри интеграционного объединения, но и с соседями по региону.В частности, на встрече Владимир Путин отметил, что страны договорились о сотрудничестве в промышленности и высоких технологиях. А президент Туркмении подчеркнул, что Каспийское море может стать связующим узлом для транспортных потоков.Более подробно о том, как решения "каспийской пятёрки" затронут Узбекистан, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik.
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каспийский регион, узбекистан, саммит, видео

Видео: какие перспективы откроют Узбекистану решения "каспийской пятёрки"

21:30 30.06.2022
© Sputnik
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Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на Каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.
В Туркменистане прошел Шестой Каспийский саммит, в котором участвовал президент России. Также на встрече традиционно присутствовали главы Ирана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана.
Как прошла первая за четыре года встреча "каспийской пятерки"? О чем договорились ее лидеры и как это повлияет на Узбекистан? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik отвечает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.
Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.
"Развитие транспортной инфраструктуры вокруг Каспийского моря по разным направлениям открывает для Узбекистана возможности гибко поставлять товары потребителям. Например, если страна выйдет к портам Туркменбаши и другим хабам, она сможет отправлять грузы в Иран, Баку, Россию",- говорит он.
Политический аналитик Станислав Притчин отмечает, что на прошедшем саммите президенты стран-участниц подтвердили приверженность курсу на сотрудничество в Каспийском регионе. Участники также предложили ряд инициатив, которые позволят "каспийской пятерке" активизировать свое сотрудничество не только внутри интеграционного объединения, но и с соседями по региону.
В частности, на встрече Владимир Путин отметил, что страны договорились о сотрудничестве в промышленности и высоких технологиях. А президент Туркмении подчеркнул, что Каспийское море может стать связующим узлом для транспортных потоков.
Более подробно о том, как решения "каспийской пятёрки" затронут Узбекистан, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik.
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