https://uz.sputniknews.ru/20220630/video-kakie-perspektivy-otkroyut-uzbekistanu-resheniya-kaspiyskoy-pyatyorki--25800026.html

Видео: какие перспективы откроют Узбекистану решения "каспийской пятёрки"

Видео: какие перспективы откроют Узбекистану решения "каспийской пятёрки"

Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на Каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.

2022-06-30T21:30+0500

2022-06-30T21:30+0500

2022-06-30T21:30+0500

видео

каспийский регион

узбекистан

саммит

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В Туркменистане прошел Шестой Каспийский саммит, в котором участвовал президент России. Также на встрече традиционно присутствовали главы Ирана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана.Как прошла первая за четыре года встреча "каспийской пятерки"? О чем договорились ее лидеры и как это повлияет на Узбекистан? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik отвечает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Узбекистан активно сотрудничает с Ашхабадом для транзита своих грузов на каспийском направлении. Эксперт объясняет, какие экономические выгоды принесет Узбекистану этот маршрут.Политический аналитик Станислав Притчин отмечает, что на прошедшем саммите президенты стран-участниц подтвердили приверженность курсу на сотрудничество в Каспийском регионе. Участники также предложили ряд инициатив, которые позволят "каспийской пятерке" активизировать свое сотрудничество не только внутри интеграционного объединения, но и с соседями по региону.В частности, на встрече Владимир Путин отметил, что страны договорились о сотрудничестве в промышленности и высоких технологиях. А президент Туркмении подчеркнул, что Каспийское море может стать связующим узлом для транспортных потоков.Более подробно о том, как решения "каспийской пятёрки" затронут Узбекистан, смотрите в интервью с экспертом на канале Sputnik.

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каспийский регион, узбекистан, саммит, видео